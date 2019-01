Cadem: Beatriz Sánchez lidera preferencias para elección presidencial de 2021

24Horas.cl Tvn

13.01.2019

Esta mañana se conoció la primera encuesta Cadem de cara a la elección presidencial de 2021.

La periodista Beatriz Sánchez encabeza las menciones espontáneas cuando se pregunta por "quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile" con un 11%. La segunda preferencia es el exdiputado José Antonio Kast con un 7%. Luego les siguen el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín y la expresidenta Michelle Bachelet con un 6%.

Posteriormente aparecen distintos nombres tanto del oficialismo como de la oposición, como son el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (3%) el senador Manuel José Ossandón (2%) y el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz (1%).

Ante la pregunta "quién cree que será el próximo presidente", nuevamente Sánchez lidera las preferencias con un 17%. Aunque esta vez es seguida de cerca por Joaquín Lavín con un 16%. En tercer puesto se encuentra Michelle Bachelet con un 12% y en el cuarto José Antonio Kast con un 10%.

Respecto a este primer sondeo presidencial, el gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson, señaló a La Tercera que "este es el año que tienen los candidatos para comenzar a posicionarse. No significa que la carrera presidencial haya empezado, pero quienes no empiecen a mostrarse, posiblemente no van a llegar al punto de partida. En este sentido, los grandes ganadores en esta encuesta, los que comienzan en la pole position son Sánchez, Lavín y José Antonio Kast".