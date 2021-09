Cadem: Boric lidera carrera presidencial y se impone en todos los posibles escenarios de segunda vuelta

24Horas.cl Tvn

06.09.2021

Este domingo se publicó un nuevo resultado de la encuesta Cadem correspondiente a la primera semana de septiembre.

En esta ocasión el candidato por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lideró las preferencias presidenciales para las elecciones de noviembre, alcanzando un 23%, seguido por la carta presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel con un 19%.

En tanto, en tercer lugar empata la candidata DC, Yasna Provoste con José Antonio Kast, del Republicano, en donde ambos lograron un 12% de las preferencias, seguido por Franco Parisi (7%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés quien no presenta menciones.

Por su parte, un 25% de lo encuestados respondió que no sabe, no responde o no votaría.

En segundo lugar, sobre escenarios de una segunda vuelta, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se impone ante Sichel con un 44% vs 39% respectivamente. De igual manera Boric se sobrepone ante Provoste con un 44% vs 34% respectivamente y, finalmente, a José Antonio Kast con un 53% vs 27%.

En tanto en un escenario de segunda vuelta ante Yasna Provoste y Sebastián Sichel, el candidato por Chile Vamos le gana a la apuesta de la DC, con un 42% contra un 38%.

Gráficas Encuesta Cadem