Cadem: Boric se consolida en el primer lugar de la carrera presidencial con 25% de las preferencias

20.09.2021

En una nueva publicación de la encuesta Cadem correspondiente a la tercera semana de septiembre, el sondeo arrojó que el candidato presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric lideró con el primer puesto en la carrera presidencial obteniendo un 25% de las preferencias.

En segundo lugar le sigue el candidato Sebastián Sichel (Chile Vamos) con un 17% de las preferencias ,seguido por José Antonio Kast (Partido Republicano) con un 10% y en cuarto lugar Yasna Provoste (Democracia Cristiana) con un 9%.

De igual manera irrumpe Franco Parisi (Partido de La Gente) con un 6% y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) con un 5%. En tanto, en último lugar aparece el candidato Eduardo Artés (Unión Patriótica) con un 1%.

Por otro lado, un 27% de los encuestados respondió que "no votaría, ninguno, no sabe, no responde".

Escenarios segunda vuelta

En una posible segunda vuelta en el escenario de los candidatos Boric y Siche, Gabriel Boric se impone ante Sebastián Sichel con 44% vs 36% respectivamente.

En tanto, si la segunda vuelta se disputara entre Yasna Provoste y Sebastián Sichel, la candidata DC obtiene un 40% vs un 36% de Sichel.

En el mismo escenario, Yasna Provoste vs Gabriel Boric, Boric mantiene las preferencias con un 42% ante un 34% de Provoste.

Finalmente entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el candidato por Apruebo Dignidad lidera al del Partido Republicano con un 50% vs un 27%.

Gráficas: Cadem