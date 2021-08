Cadem: Boric y Sichel empatan en carrera presidencial con un 24% de las preferencias

24Horas.cl Tvn

02.08.2021

Durante la jornada de este lunes se reveló una nueva Encuesta Cadem en donde el candidato del Pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y el de Chile Vamos, Sebastián Sichel, empataron con un 24% en cuanto a las preferencias presidenciales.

Bajo la pregunta "si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?" ambos candidatos revelaron un 24% de las preferencias al 30 de julio, en tanto, Boric bajó 6 puntos en comparación al último sondeo realizado el 23 de julio.

Asimismo, en tercer lugar se ubica la senadora y candidata por Democracia Cristiana, Yasna Provoste con un 13% seguida por José Antonio Kast (7%). Más abajo aparece Paula Narváez con un 3%, Jorge Sharp con un 2% y Carlos Maldonado 1%. En tanto un 24% indicó que no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

Por otra parte,bajo la pregunta "independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño político de…? Gabriel Boric es el personaje político mejor evaluado con un 53% de aprobación, seguido del candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, quien alcanzó un 50%..

A su par, le sigue Yasna Provoste marcando un 47%, seguida de Pamela Jiles (41%) y Paula Narváez (39%), Jorge Sharp (38%).

Gráficas: Cadem