Cadem: desaprobación de Presidente Boric aumentó 21 puntos en primer mes de gestión y alcanzó 41%

24Horas.cl Tvn

11.04.2022

En una nueva edición de la encuesta Cadem, correspondiente a la primera semana de abril, la desaprobación al Gobierno del Presidente Gabriel Boric aumentó seis puntos en comparación a la semana pasada.

Bajo la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? Un 44% aprueba su mandato, un punto menos que la semana anterior, donde alcanzó un 45%.

En cuanto a la desaprobación de su Gobierno, se registró un 41%, alcanzando un alza de 21 puntos en 30 días de gestión.

Por otra parte, un 9% "no sabe o no responde", mientras que un 6% no aprueba ni desaprueba el mandato del Presidente Boric.

Labor de Siches

Respecto a la evaluación del gabinete que acompaña al Mandatario y el trabajo que han realizado durante el primer mes, el 50% de los participantes reconoció que desaprueba la labor de la ministra del Interior, Izkia Siches, mientras que un 45% aprueba su gestión.

Por otra parte, el secretario de Estado mejor evaluado fue el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien obtuvo un 72% de aprobación, seguido por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con un 70% de aceptación.