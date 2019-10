Cámara de Diputados aprobó proyecto por alza del pasaje del Metro

Agencia Uno

20.10.2019

Este domingo la Cámara de Diputados finalmente aprobó el proyecto presentado por el Presidente Sebastián Piñera para dejar sin efecto al alza del pasaje del Metro de Santiago.



La iniciativa del Ejecutivo fue respaldada por con 103 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, y ahora pasará a la Sala del Senado.



La jornada en el Congreso estuvo marcada por el retiro de la Sala de la bancada del Partido Comunista (PC), que decidió no votar el proyecto, en protesta por el Estado de Emergencia decretado en varias regiones del país.



Desde el PC aseguraron que no se prestarán para votar ninguna propuesta del Gobierno hasta que el Presidente Piñera no ordene el retiro de las Fuerzas Armadas desde las calles del país.



Por su parte, el Frente Amplio también hizo abandono en un momento del hemiciclo, pero finalmente regresó y optó por votar a favor de la propuesta.



La propuesta del Ejecutivo será revisada mañana lunes por la Sala del Senado, a partir de las 16:00 horas.