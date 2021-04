Cami Gallardo es multada con $5 millones tras realizar fiesta clandestina en Hotel W

24Horas.cl Tvn

14.04.2021

La cantante nacional Camila Gallardo fue multada por la Seremi de Salud con 100 UTM, es decir, deberá pagar más de 5 millones de pesos por infringir las normas sanitarias y realizar una fiesta clandestina en el Hotel W de Santiago, según señaló Biobiochile.

De acuerdo al documento, los fiscalizadores constataron que el pasado 31 de enero, la artista organizó un "evento o actividad social (celebración)" en medio de la pandemia de COVID-19, fecha en que la comuna de Las Condes se encontraba en Fase 2 del plan Paso a Paso, es decir, se establece cuarentena total durante los fines de semana.

La reunión se llevó a cabo al interior de su departamento mientras regía el toque de queda. En el lugar, había siete personas más, superando el aforo máximo permitido.

Según declaró la cantante en aquella ocasión, "invité a comer a amigos a la terraza de mi departamento, al aire libre. Esta invitación, por cierto, la extendí luego de haberme realizado un PCR que salió negativo el día martes. A la comida invité a siete personas, pero desde principios de enero el aforo máximo es de grupos de 5. Por último, quiero aclarar que en ningún caso esta reunión fue de carácter clandestino ni realizado con el objetivo de transgredir alguna norma".

"Fue una situación asquerosamente manipulada"

El pasado 7 de abril dio una entrevista a La Tercera, instancia en donde se refirió al hecho catalogado como "fiesta clandestina", señalando: "Creo que fue y es una situación que ahora, con un par de meses de distancia, me genera mucho repudio por parte de carabineros. Algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos, porque fue una situación asquerosamente manipulada y con un trato que, lo que más me lastima y lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma a hablar".

Además, aseguró que “No tengo ganas de ser correcta ni con la institución de carabineros, ni con los medios de comunicación, ni la prensa. Me cansé de esa de esa postura cuidada, no por un tema vengativo, sino porque creo que es súper injusto la forma en la que no solamente tratan a las mujeres de la industria, sino que la forma en que exponen a las artistas, a un juicio constante y desmedido. De seguro van a decir ‘ya, ahora sale con eso de que es mujer’. Ya contaré el morbo que quisieron generar”.

Fiesta en Miami

Cabe señalar que esta situación no es aislada, dado que hace algunos días se difundieron dos fotografías que muestran a Gallardo participando en una masiva fiesta en Miami, Estados Unidos.

A raíz de esto, la cantante ha recibido múltiples críticas en redes sociales, dado que las imágenes evidencian el escaso uso de mascarilla y distanciamiento social.

Los registros fotográficos fueron publicados por la cuenta de Instagram "Fiesta Bresh", publicación que muestra a jóvenes festejando sin resguardos sanitarios.