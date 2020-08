Camioneros anuncian paro nacional este jueves tras nuevos ataques en La Araucanía

24horas tvn

24.08.2020

La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) anunció a través de comunicado que iniciará un paro indefinido de funciones en todo el país a partir del próximo jueves , luego de los reiterados ataques que han sufrido durante las últimas semanas en la región de La Araucanía y posterior a que ,específicamente, una niña de 9 años resultada herida en un ataque en Collipulli.

"A contar del 27 de agosto de 2020 a las 00:00 horas se suspenden de manera indefinida todas nuestras actividades a nivel nacional", informa el documento.

"Frente a la delincuencia desatada en la nación, y el estado de indefención que hoy tienen todos los ciudadanos de Chile, comunicamos que no queremos más niñas como Monstserrat (la joven herida en medio de un ataque incendiario la noche del sábado), no queremos más Juan Barrios, que perdió su vida. Por lo tanto, como CNTC hacemos un llamado a los poderes del Estado de Chile, porque la delincuencia en sus distintas formas no puede seguir en nuestra patria", sostuvo Sergio Pérez, presidente del gremio.



"Queremos ser muy enfáticos en decir que nuestra obligación permanente es mantener la cadena de abastecimiento, fundamentalmente el abastecimiento elementario a la nación. Estamos conscientes que hoy tenemos un problema muy grave que es el abastecimiento, porque estamos en pandemia, pero ello no significa que vamos a seguir aceptando que la delincuencia, en todas sus formas, siga enseñoriándose en la nación", añadió.



En esa línea, exigieron al "Poder Legislativo de manera urgente tramitar y aprobar las 13 leyes que guardan relación con la prevención, sanción y persecución de delitos que se encuentran en el Congreso entre las que está la ley Juan Barrios", expresa el documento.

Respecto a la movilización, Pérez advirtió que "nosotros no estamos para cortar las rutas de las carreteras de Chile, pero sí los camioneros de Chile vamos a estar como un solo hombre porque no vamos a trabajar ni abastecer a la nación si en el Parlamento no entienden claramente que tienen que sacar estas normativas urgentes para entregar las herramientas al Ejecutivo y eliminar el grave problema que tiene Chile hoy, que se llama delincuencia".

Finalmente el gremio pidió disculpas a la población por los problemas que su movilización pueda causar, sin embargo señalan que "estamos confiados que los Poderes del Estado de Chile puedan enmendar el rumbo y en conjunto trabajar por la seguridad, la paz y la libertad".

