Camioneros dan ultimátum al Gobierno: "Una quema más y vamos a reaccionar"

24horas tvn

10.08.2020

Un grupo de camioneros llegó este lunes hasta La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para pedir una solución inmediata frente a los constantes ataques y quemas de maquinarias sufridas en el sur del país, especialmente en La Araucanía, advirtiendo que no descartan un paro nacional si no se les resuelven sus demandas.

Según indicó José Villagrán, presidente de la Federación de Camiones del Sur, “nuestros conductores ya están cansados que los delincuentes, terroristas les disparen con armas de alto calibre, porque es deber del Estado otorgar seguridad”.

"Queremos paz": Camioneros de La Araucanía cortan tránsito de la Ruta 5 Sur Leer más

En ese sentido, aseguró que "los plazos ya se terminaron. Esta es una semana que los camioneros vamos a estar de cómo va a actuar el Gobierno. Si el Gobierno nada hace, los camioneros vamos a ver cómo solucionamos el problema. Ya tenemos un mártir, no queremos más".

"Una quema más y vamos a reaccionar", complementó el dirigente.

Respecto de las peticiones, Villagrán enfatizó que "no queremos más policías, queremos que hagan su pega. Y el jefe de Carabineros y de la PDI es el ministro del Interior (...) El señor ministro no ha mostrado que está haciendo la pega. Él se comprometió a que las policías si van a hacer su pega".

"Cuando hay descontento la gente sale con las cacerolas y las toca, pero si tiene camiones y tocamos las bocinas, porque estamos descontentos. El Gobierno nada hace para terminar con la inseguridad que existe de Arica a Punta Arenas", añadió.

Presidente de la federación de camiones del sur: "Aquí es un problema de seguridad. Aquí no tiene nada que ver los mapuches. Aquí son terroristas que están actuando, que no sabemos si tienen apellido mapuche o no".



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/mi3yDUstrf pic.twitter.com/QbjElLVUk3