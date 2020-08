Camioneros en paro advierten que "recién estamos empezando nuestra movilización nacional"

No obstante, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, aseguró que "no vamos a cortar ninguna carretera porque estamos en un país democrático y tenemos que respetar la Constitución y las leyes". Añadió que "a contar del lunes posiblemente vamos a tener soluciones definitivas".

27.08.2020

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, llegó esta tarde a Lo Vásquez, en la Ruta 68, epicentro de la movilización de los camioneros, para hacer un balance de las primeras horas del paro inicado en la medianoche.

El dirigente gremial afirmó que pese a los llamados de La Moneda y de algunos parlamentarios, el paro de camioneros continuará indefinidamente mientras no existas soluciones concretas a sus demandas.

Además, pidió sumar a las conversaciones al Poder Judicial y al fiscal nacional, Jorge Abbott. Aseguró, además, que no habrá desabastecimiento, sino que los transportes de carga no esencial son los que tienen sus motores detenidos, y que los bloqueos de rutas son simbólicos e interminentes.

“Esta movilización ciudadana por el amor, la paz y para que se termine la delincuencia en la nación ha tenido un apoyo transversal en todo el país. Efectivamente, hemos tenido una serie de llamados del Parlamento y también del Poder Ejecutivo, pero hemos pedido que para la solución de las justas peticiones también debe incorporarse el presidente de la Corte Suprema y el fiscal nacional, Jorge Abbott (…) Y requerimos soluciones concretas, y por escrito”, apuntó.

Sobre propuestas de las autoridades, Pérez reiteró que “estamos esperando y nos han informado que a contar del lunes, posiblemente, vamos a tener soluciones definitivas, que primero analizará el comité de crisis”.

Mientras eso no ocurra, afirmó que “la movilización nuestra es de carácter indefinido porque un buen conductor siempre está pendiente de su camión y de su carga. Chile tiene tres conductores, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Evidentemente, estos conductores llevan una carga preciosa de 18 millones de personas, pero se les está cayendo la carga”, ironizó Pérez en el punto de prensa que realizó en Lo Vásquez, rodeado de camioneros.

REUNIÓN ENTRE PRESIDENTA DEL SENADO Y DIRIGENTA NORTINA: "A VER SI ENTRE MUJERES SE ENTIENDEN MEJOR"

“El problema de Chile es que estamos de rodillas ante la delincuencia en todas sus formas: narcotráfico, terrorismo, barricadas, encapuchados, quemas permanente, nos balean, nos roban, agreden a nuestros conductores, principalmente, en esta región que le hemos llamado ‘el triángulo de las Bermudas’, la ruta Santiago-San Antonio, Santiago-Valparaíso, es absolutamente insegura para la vida de nuestros conductores”, añadió.

Pérez comentó que desde el norte “viene la colega, presidenta de la Fedenorte, con asiento en Arica, Silvia Salazar, en su camión, y llegará al Parlamento para tener una conversación con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, a ver si entre mujeres se entienden mejor”.

Sobre un posible abastecimiento, el dirigente les endilgó la responsabilidad a las autoridades. “Son ellos los responsables del posible desabastecimiento de la nación. Cuando Chile se estaba quemando, nosotros como dirigentes del rodado planteamos esta situación de gravedad al Presidente de la República, a los presidentes del Senado, de la Cámara, al presidente de la Corte Suprema, al fiscal Abbott, y en pandemia la situación siguió mucho más violenta”.

“Entonces -aseveró-, la responsabilidad definitiva es de estos tres conductores que no están sabiendo llevar esta valiosa carga de 18 millones de chilenos, que se les está cayendo en el camino. Nos vamos a mantener firmes, como un solo hombre, porque la solución del país pasa por nuestra unidad”.

BALANCE

En cuanto a un balance sobre la manifestación hasta el momento, señaló que "hay una adhesión desde la isla de Chiloé, la adhesión es mayoritaria. Esta región empezó anoche, recién estamos empezando nuestra movilización nacional".

Añadió que "van a sumarse muchas otras organizaciones, va a haber una comprensión de todo Chile, porque el llamado es paz, amor y que se termine la delincuencia en todas sus formas".

Sobre la extensión del paro, detalló que "el instructivo es uno solo. Se mantiene la movilización nacional, se extrangulan las carreteras, pero no vamos a cortar ninguna carretera porque estamos en un país democrático y tenemos que respetar la Constitución y las leyes (...) Nuestros controles no sólo van a dejar pasar el oxígeno para los hispitales, el combustible , los remedios, pero los camiones que llevan otras cargas hoy tienen sus motores detenidos para llamar la atención a toda la Nación que no estamos de rodillas, sino que todos unidos".