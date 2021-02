Camioneros piden estado de excepción en macrozona sur para asegurar su trabajo

Agencia Aton

11.02.2021

Durante la jornada de hoy, diversos representantes del rubro transportista sostuvieron una reunión en el Palacio de La Moneda junto al ministro del Interior Rodrigo Delgado, para tratar temáticas referentes a la seguridad de los camioneros del país, especialmente en la macrozona sur, debido a diferentes ataques sufridos por choferes.



El fin del encuentro, además, fue el de solicitar el cumplimiento del acuerdo que garantiza distintas medidas de protección hacia los conductores, firmado en septiembre de 2020.



Es por esto, que el presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez, señaló que "la situación de los camioneros de Chile y fundamentalmente los conductores de buses y camiones es de la máxima gravedad".

En la misma línea, el presidente de la Fedequin, Iván Mateluna, manifestó que se encuentran en "alerta", por eventuales movilizaciones que podrían comenzar, dado que "no hay respuestas concretas de parte del Gobierno". Por ello, el dirigente señaló que "pedimos al Gobierno que declare Estado de Excepción o de Sitio" en la zona sur del país.



Los representantes gremiales señalaron que aún se encuentran preocupados por la seguridad de los transportistas, porque el escenario de violencia ha escalado en los últimos días. No obstante, valoraron la receptividad del ministro del Interior en el encuentro y su disposición a escuchar lo planteado por los camioneros.



Cabe recordar que, luego del encuentro, Delgado invitó a los gremios a revisar los acuerdos que tienen con el Gobierno, además de señalar que "me pareció tremendamente importante dar una señal de unidad en contra de la violencia que sufren empresarios, trabajadores, conductores de camión. En ese contexto, la invitación que les hice es revisemos los acuerdos más allá de quién lo firmó. Tenemos que tener una política general para que todos se sientan más seguros".



"Yo me quedo con el objetivo cumplido, de que pudimos ser muy honestos y poder presentarle a ellos cuales son los avances en materia de infraestructura de seguridad y en apoyo a las víctimas de la violencia", agregó.