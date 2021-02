Ministro Rodrigo Delgado y reunión con camioneros: "Los invité a revisar los acuerdos"

El jefe de la cartera del Interior se refirió a la reunión que tuvo con los dirigentes del gremio de camioneros, grupo que acusa al Gobierno de no cumplir el trato firmado en septiembre de 2020 con el entonces ministro Víctor Pérez.

Agencia Aton

11.02.2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la reunión que mantuvo esta mañana en La Moneda con los dirigentes del gremio de camioneros, quienes han acusado que no se ha cumplido el trato firmado en septiembre de 2020 con el titular anterior, Víctor Pérez, en el marco de los hechos de violencia registrados durante los últimos meses en las regiones de La Araucanía y el Biobío.



Al respecto, el secretario de Estado aseguró que los conductores “tienen temor y pasan por rutas que pueden ser complejas. En ese contexto, la invitación que les hice es revisar los acuerdos más allá de quién los firmó, porque si vamos a tener un dron, una cámara y mayor presencia policial en alguna ruta, a esa cámara no le va a importa quién firmó el acuerdo, esa cámara tiene que hacer y cumplir la labor para la cual se está invirtiendo”.



Y añadió que “si vamos a llegar a acuerdo con la concesionaria para poder agilizar los flujos y dar más seguridad a los transportistas, no importará quién firmó el acuerdo. Tenemos que tener una política general para que todos se sientan más seguros y ese es el objetivo de ellos como gremio y, por supuesto, también del gobierno”.