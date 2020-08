Campamento de migrantes en Peñalolén: Aguas servidas ponen en alerta a las autoridades

En la comuna de Peñalolén se instaló un grupo de ciudadanos haitiano para vivir. El terreno lo arriendan pero no cuentan con las condiciones sanitarias básicas para ser habitado y se ha generado un gran problema: aguas servidas escurren hacia sus vecinos.

24Horas.cl Tvn

12.08.2020

El agua corre por Peñalolén alto. Un grupo de vecinos lleva meses con un río de aguas servidas a la salida de sus casas.

Los vecinos buscan que alguien escuche sus reclamos. Aquí hay niños y familias que han intentado desviar las aguas servidas que escurren hacia sus patios. El problema sanitario es evidente.

El agua contaminada vendría de un terreno privado que se encuentra habitado actualmente por un grupo de migrantes haitianos.

En este sitio cerca de 40 personas de nacionalidad haitiana viven en precarias condiciones. No se trata de una toma. Ellos pagan un arriendo que fluctúa en $40 y $150 mil por vivir aquí. Monto que cancelan pese a la precariedad de los servicios básicos. La principal carencia: el alcantarillado.

: Detienen al último de los delincuentes implicados en el "Robo del Siglo" Leer más

Una realidad que ni siquiera es tan conocida por grupos de apoyo a migrantes. Actualmente ninguna de estas familias tiene sustento ni opciones laborales. La pandemia ha sido ruda y no cuentan con otra alternativa para vivir. La barrera idiomática acrecenta aún más si situación, de hecho poco saben de las filtraciones de aguas servidas que desde sus viviendas llegan a los vecinos.

DUEÑO DEL TERRENO QUE ARRIENDA: 'ELLOS NO HAN PAGADO O PAGAN LA MITAD'

Alrededor de seis niños también tienen que convivir con la pobreza extrema. El terreno se encuentra muy cerca de la comunidad ecológica de Peñalolén. Los vecinos aseguran que su dueño no se ha hecho responsable de lo que ocurre.

Ni para el grupo de haitianos ni para los vecinos que están en su perímetro las condiciones son las que corresponden. El dueño del lugar que accedió a conversar con 24Horas aseguró que sus arrendatarios no le han pagado y que no tiene como mantener el lugar.

"Estoy sin plata porque ellos no pagan o solo pagan la mitad, no hayo que hacer" expresó Luis Pizarro, dueño del terreno.

Senado despacha a Ley proyecto por retención del 10% para deudores de pensión de alimentos Leer más

El sitio funciona con un sistema de pozos sépticos a los que no se les han hecho las mantenciones, pero desde la municipalidad de Peñalolén aseguran que esos pozos no estarían autorizados y que el terreno no cuenta con permiso de edificación.

"Este terreno pertenece a un particular, el cual en el mes de junio fue fiscalizado por el departamento de inspección y se cursó un parte por escurrimiento de aguas servidas hacia la vía pública el que actualmente se encuentra en proceso en el juzgado de policía local a la espera de su resolución", indicó Gabriela Rosende, directora de inspección y emergencias de Peñalolén.

La consecuencia que expone Rosende es solo una multa, la que podría ser cursada una y otra vez hasta que el dueño del lugar repare los pozos. Mientras los vecinos están de brazos cruzados sin saber que hacer, lo único que tienen claro es que no pueden culpar a estas familias por no tener otra opción para conseguir un hogar más digno.