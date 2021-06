Fabiola Campillai: "Vamos a terminar el año y no va a pasar nada con el juicio"

Agencia Aton

08.06.2021

Molesta y a la espera de que “se haga justicia” se encuentra Fabiola Campillai, luego de que la semana pasada la Fiscalía notificara a sus abogadas acerca de la prolongación del período de respuesta a la petición de la defensa del ex carabinero Patricio Maturana, sindicado como el autor del disparo de la bomba lacrimógena que la dejó ciega en 2019.



El recurso obligaría a extender la investigación, cuya definición y respuesta estaría, entonces, recién en septiembre, situación que no solo causó indignación en la joven y su familia, sino que también a los usuarios en redes sociales, que ayer realizaron una campaña de apoyo en la que publicaron fotos propias con sus ojos vendados y con un cartel exponiendo “Justicia para Fabiola Campillai ahora”, acompañada con un hashtag con la misma frase.



Respecto al caso, Fabiola expuso a Radio Universidad de Chile que “el juez está aplazando el tema del juicio, ya que está dando una respuesta en cuatro meses más y eso no puede pasar, él debió hacer la audiencia enseguida para ver si le daba o no plazo a la fiscal. No nos sirve, en cuatro meses va a decir si dio más plazo o no y vamos a terminar el año y no va a pasar nada con el juicio”.



Asimismo, comentó que “entendemos que él está cumpliendo un arresto domiciliario, y los años de pena que le den, se le van a descontar todos estos años que ha estado en su casa tranquilamente, recibiendo su sueldo de carabinero porque él fue sólo apartado de la institución", y añadió que la sensación que queda para su entorno es la de que Maturana "sigue siendo carabinero, entonces sigue como en vacaciones con una abogada muy buena que lamentablemente le pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos”.



“Incluso, le pusieron peritos propios para investigar, le han dado muchas garantías y para nosotros nada, esto está al revés, para el delincuente hay más garantías que para las personas dañadas como yo”, cerró.