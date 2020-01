Cantidad de migrantes que ingresan al país disminuyó desde mayo de 2019

24Horas.cl Tvn

A fines de 2017 y comienzos de 2018 entraban a Chile unos 16 mil ciudadanos haitianos por mes, con pocas salidas. Mientras, la comunidad venezolana llegó a tener 27 mil personas en territorio nacional para mayo de 2019.

La migración era parte del debate político y social.

Sin embargo, según los registros del Departamento de Extranjería y Migraciones, los flujos migratorios (la diferencia entre entrada y salida) disminuyeron en mayo del año pasado, incluso la cifra para personas haitianas es negativa.

Las causas apuntan al establecimiento de la visa consular de turismo, "con lo que los extranjeros de esas nacionalidades que venían a Chile, solicitaban sus visas en consulados en sus países de origen o consulados en el exterior, para llegar a nuestro país con visa y poder fácilmente obtener cédula de identidad, insertarse en el país y facilitar el respeto a sus derechos", indican desde Extranjería.

Si nos focalizamos en el año pasado, las estadísticas indican que hubo un fuerte incremento en la solicitud de Permanencias Definitivas y una disminución de las visas temporarias que se solicitan por primera vez; al comparar con 2017 y 2018.

Además se indica que la tendencia es que las solicitudes de visa con foco laboral (sujeta a contrato, profesionales, Mercosur, etc) disminuyeron cerca de un 30% a partir del mes de septiembre del año 2019; aunque se advierte que para tener un análisis más completo sobre los flujos migratorios y la relación con el estallido social es necesario tener los datos de los meses de marzo y abril.

Proceso de regularización extraordinario

El Gobierno chileno desarrolló un proceso de regularización extraordinario con el objetivo de normalizar la situación migratoria de las y los extranjeros que se encontraban de manera irregular en Chile, dicho programa culminó el 22 de octubre pasado.

De un total de 155.483 peticiones de visa temporarias, un 88.5% fueron otorgadas, un 5% rechazadas y el resto no acogidas por no cumplir con los requerimientos necesarios. Así lo explica Álvaro Bellolio, jefe de la DEM: "De los cerca de 156 mil extranjeros inscritos que solicitaron visa temporaria, 6.318 fueron rechazados por antecedentes penales graves en su país de origen o por no presentar la documentación para levantar su orden de expulsión”.

“Es importante recordar que cada extranjero/a inscrito en el proceso de regularización extraordinaria recibió múltiples notificaciones para realizar su estampado de visa, a través de mensajes de textos, correos físicos y correos electrónicos, además de disponibilidad de revisión de estado de trámite en la web entre otros”, afirmó Bellolio.

