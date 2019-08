Carabinero afectado por el atentado en Huechuraba: "Recuerdo que no sentía la cara"

24Horas.cl Tvn

18.08.2019

Manuel Guzmán, el carabinero afectado por el atentado bomba en la comisaría de Huechuraba, relató cómo vivió el día en que abrió el paquete explosivo. En una entrevista con El Mercurio, el mayor aseguró que pronto volverá a sus funciones.

El carabinero tomó el paquete pensando que se trataba de un galvano. Sin embargo, al abrirlo se dio cuenta que realmente era un artefacto explosivo, ya que escuchó el sonido del fuego prendiéndose.

"Recuerdo que no sentía la cara y no sentía la mano. Tenía toda la cara ensangrentada y los ojos se me llenaron de sangre (...) Llamaron a la ambulancia, tomaron un vehículo policial y me trasladaron rápidamente al SAPU", relató Guzmán.

El mayor Guzmán señaló que no se trataba de una encomienda sospechosa ya que estaba siendo enviada por Correos de Chile y era entregada por la misma persona que siempre le da su correspondencia, por lo que no se activaron los protocolos correspondientes.

Asimismo, declaró que el escritorio dañado por el explosivo será restaurado con una lámina transparente que exhiba la explosión. "El escritorio va a quedar allí para que todos los comisarios cuando lleguen, tomen conciencia de lo que pasó y se siga aprendiendo día a día", declaró.