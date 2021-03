Carabinero que frustró violento asalto a balazos: "Dijeron que me iban a matar"

Pasadas las 21:00 horas de este martes, un carabinero de civil frustró a balazos un violento asalto que sufrió junto a su hija en El Bosque, narrando tensos momentos que debió enfrentar ante cerca de ocho deincuentes.

La víctima, un funcionario de la institución, expresó a 24 Horas los duros momentos que debió vivir cuando los aludidos usaron pistolas para amenazarlo a él y su hija de 11 años que lo acompañaba.

"Mientras mi hija abría el portón, me apuntaron a mí y a ella", aseveró, indicando que "me decía que me matarían".

El afectado sostuvo que logró lanzarles las llaves de su automóvil a un vecino para evitar que se lo robaran, "y hacer uso de mi arma de servicio" entre 5 y 10 veces.

Testigos indicaron que la niña logró escapar del lugar y que pedían a los antisociales "no ser tan violentos y llevarse lo que querían".

Sin embargo, la intervención del policía impidió que se concretara el atraco, huyendo los sujetos del lugar.

A cargo de la indagatoria quedó personal de la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones.