Carabineros aclara denuncia contra LasTesis: Fue por un 'llamado explícito a atacar y no por una expresión social'

24.07.2020

Durante esta jornada se conoció el contenido de un comunicado emitido por el director de Justicia de Carabineros, coronel Jaime Elgueta, en donde aclara que la denuncia realizada el pasado 12 de junio por parte de la institución en contra del colectivo LasTesis, fue por un “llamado explícito a atacar a Carabineros, y no por una expresión social”.

Además agregó que la acción "no tiene por objetivo censurar una expresión artística, sino que se sancione el llamado público y explícito que se hizo a atacar a funcionarios de Carabineros".

De acuerdo a la publicación de La Tercera, la cual fue respaldada por Carabineros, la frase que motivó la presentación de la denuncia por parte de la institución policial es “Fuego a los pacos. Fuego a la yuta”, la cual aparecía emitida en un material audiovisual compartido por el colectivo feminista en redes sociales, pero que luego fue borrado.

Cabe destacar que esta misma semana, la acción judicial de Carabineros fue criticada por agrupaciones feministas e incluso se conoció una carta de un grupo de actrices de Hollywood, en la que apoyaban a LasTesis.

Según explicó el coronel Elgueta, "en un contexto en que ya van más de 80 carabineros que han sufrido quemaduras por ataques incendiarios, un grupo de personas hace un llamado a encender fuego a Carabineros. A nosotros no nos incumben sus opiniones, aunque no las compartamos, pero no podemos dejar pasar que alguien llame con ese nivel de claridad a que sigan los ataques incendiarios, que son absolutamente concretos y reales. Un oficial de Carabineros se sintió amenazado por esa expresión y la institución le brindará todo su apoyo legal en este proceso".

El comunicado del encargado judicial de Carabineros prosigue señalando que “hay quienes pueden pensar que esto es parte de una acción artística que quiere expresar su rechazo a una institución con ese tipo de frases. Pero, lamentablemente, hay quienes salen a atacar cuarteles policiales y a efectivos en la calle, literalmente con bombas incendiarias. Ojalá se entienda que a nosotros no nos incumben las expresiones artísticas o políticas, pero sí las condiciones que van generando que los ataques a nuestro personal se reiteren en el tiempo”.