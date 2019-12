Ante la polémica generada a raíz de un estudio del Movimiento Salud en Resistencia (MSR) sobre el líquido del carro lanzaaguas, el director de Logística de institución, General Jean Camus Dávila, recalcó que este producto químico "no está inserto ni siquiera en el manual del uso de la fuerza".

Carabineros asegura que "dentro del protocolo de actuación no está el uso de soda cáustica"

24Horas.cl Tvn

16.12.2019

El director de Logística de Carabineros, General Jean Camus Dávila, respondió en nombre de la institución este lunes a las denuncias realizadas a partir de un estudio químico del Movimiento Salud en Resistencia (MSR) que concluyó que el agua utilizada por los carros lanzaaguas para el control de muchedumbres durante las manifestaciones contiene productos altamente peligrosos para el ser humano como soda cáustica.

La autoridad policial negó tajantemente esta situación, explicando que lo que la institución utiliza es "el elemento químico denominado clorobenzilideno malononitrilo, cuya sigla química es CS, y que es ampliamente empleado a nivel internacional". En ese marco, sostuvo que "durante la semana pasada, nos visitó en la Prefectura de Fuerzas Especiales personal del Centro de Investigaciones Toxicológicas de la Universidad Católica (CITUC), para conocer in situ la operatoria de los carros lanzaaguas (...) se pudo atestiguar en forma presencial que este elemento (CS) no genera ningún tipo de manipulación directa por parte del operador al momento de ser utilizado contra manifestaciones agresivas o violentas".

Asimismo, el general Camus añadió que "el carro lanzaguas opera a través de un sistema de manipulación interno, computacional, donde dosifica el uso de este elemento que lo hace a través de un sistema que permite una mezcla de máximo un litro por cada mil litros de agua".

Dada esta situación, el general estableció que "Carabineros de Chile no emplea dentro de sus protocolos el uso de soda cáustica, dentro de los protocolos de actuación. No está inserto ni siquiera en el manual del uso de la fuerza. No existe ninguna forma de poder emplear este producto en control de orden público".

Respecto al CS, detalló que con su uso "estamos cumpliendo totalmente con la normativa que al respecto existe. Es así como países como Estados Unidos, Gran Bretaña, muchos de Europa e incluso en Latinoamérica emplean este elemento. Incluso Carabineros de Chile lo emplea desde los años 70 a la fecha".

En cuanto al supuesto componente de soda cáustica al interior de los carros lanzaaguas, el general Camus sostuvo que "utilizar un elemento como el que se ha hecho mención en la actualidad generaría necesariamente, dadas las más de 8 mil manifestaciones que se han desarrollado en el país, a tener cientos y cientos de lesionados con estas características, y nosotros hasta el momento no tenemos mayores antecedentes que nos digan relación con esta situación".

Por último, explicó el procedimiento mediante el cual se hace la mezcla del líquido que se lanza contra los manifestantes: "El líquido CS viene en un estanque aparte donde se inserta dentro del carro lanzaaguas, en un receptáculo aparte que no está comunicado con el estanque del agua y la mezcla se produce producto de la manipulación de la parte informática del camión, en la punta del pitón desde donde sale el agua. La mezcla máxima que puede llegar a componer son un litro de CS por cada mil litros de agua que expulsa al exterior".

Sobre las quemaduras presentadas por manifestantes, dijo que "Carabineros de Chile no tiene antecedentes al respecto como para aseverar el origen de las lesiones presentadas por estas personas", pero reiteró que de ser así "a nivel nacional tendríamos cientos y cientos de personas lesionadas a nivel nacional con este material. No tenemos antecedentes al respecto ni tampoco un estudio al respecto".