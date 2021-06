Carabineros informó "aumento de fiscalización" ante fin de semana largo

Agencia Aton

19.06.2021

Está prácticamente confirmado que este 21 de junio será feriado en conmemoración al Día de los Pueblos Originarios. La iniciativa fue despachada ayer por el Congreso y solo falta que el Presidente Sebastián Piñera lo promulgue a ley.



Pese a que el nuevo festivo generará un fin de semana largo, el Ministerio de Salud informó que no se realizarán cordones sanitarios durante la fecha.



"Ya se conversó con la subsecretaria (de Prevención del Delito) Martorell y va a haber puntos de control bastante estrictos para que solamente puedan salir aquellas personas que cuenten con un Permiso Único Colectivo, porque el permiso de movilidad no puede usarse estando en cuarentena”, detalló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.



De todas formas, Carabineros informó que aumentará las fiscalizaciones y los controles de desplazamiento, especialmente en la Ruta 68 ante la eventual salida de pasajeros de la Región Metropolitana, la que está en cuarentena total desde el pasado sábado 12 de junio.



"La autoridad administrativa no lo ha decretado. Nosotros vamos a mantener las aduanas e incrementar el aumento de fiscalización", detalló la institución uniformada.



Además, se pronostica la salida de 150 mil vehículos, flujo menor a otros festivos. Así lo explicó el coronel Juan Rodríguez de la prefectura de Tránsito y Carreteras, quien señaló que “no hay proyección tajante del flujo de vehículos”.



"Semanalmente salen 150 mil vehículos, lo que podría dar una indicación de los autos que podrían salir. Recordar que estamos en una situación especial y que toda la Región Metropolitana está en cuarentena”, agregó.