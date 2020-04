Carabineros da de baja a uniformados investigados por posible participación en balacera

24horas tvn

28.04.2020

A través de un comunicado, Carabineros de Chile informó que la institución decidió dar de baja a los dos uniformados investigados por su presunta participación en la balacera ocurrida durante la madrugada de este martes en la comuna de La Florida.

Según detalla el documento, “hasta el momento, e independientemente de la investigación penal a cargo del Ministerio Público que pueda vincular a los dos carabineros de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, los primeros antecedentes recopilados indican que esos funcionarios circulaban en un auto sin su patente trasera, la delantera en el parabrisas, y bajo los efectos del alcohol. Condiciones que son absolutamente inaceptables para cualquier carabinero, debido a que incurrieron en graves faltas a la doctrina institucional”.

Agrega además que “Carabineros no tolerará situaciones fuera de norma, protocolo o al margen de la Ley. Reitera también su respaldo a todo el personal que cumple con su deber, dentro del marco legal y reglamentario”.

Por el mismo tema, el jefe de la Zona Metropolitan, general Enrique Bassaletti, indicó que la arista judicial será determinada luego de las pericias y antecedentes que están recopilando los equipos especializados para saber quién o quiénes dispararon a los civiles.

No obstante, enfatizó que "lo que sí está claro" es que los uniformados participaron de una reunión y consumiendo alcohol, lo cual no está permitido pese a que los aludidos no estaban de servicio.

"Estaban fuera de toda norma, consumiendo alcohol. No estaban de servicio pero son instrucciones que hemos repartido. También infringieron el toque de queda además de no tener la placa patente trasera del vehículo donde se movilizaban", agregó.

Bassaletti complementó que lo descrito anteriormente "constituyen a faltas gravísimas".

Por último, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, confirmó el inicio de la investigación para determinar la participación de estos uniformados.