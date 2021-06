Carabineros da nuevo balance: 109.229 vehículos han salido de la RM este fin de semana largo

Agencia Aton

27.06.2021

Carabineros entregó esta tarde un nuevo balance por el flujo vehicular registrado en las carreteras y accesos a la Región Metropolitana, aumentando la cifra de automóviles que han salido de la capital a 109.229, en el marco de un nuevo fin de semana largo por el lunes feriado.



En la oportunidad, el teniente Eduardo Gajardo, jefe de Tenencia de Carreteras Paine, detalló que “dentro de la movilidad de los vehículos que han salido y entrado a la Región Metropolitana, salieron 109.229 vehículos y entraron a la Región Metropolitana 89.568. Este movimiento de vehículos se ha realizado en las distintas autopistas de la RM, es decir, en cada uno de los puntos donde se encuentran los cordones sanitarios instalados”.



La cifra está lejos de lo previsto por la institución, luego de que el viernes pasado anticiparan que cerca de 140 mil serían los vehículos que saldrían de la capital, aunque el mismo Gajardo sostuvo que “aún no hemos alcanzado lo que podría ser lo proyectado, pero mantenemos los controles, se está haciendo una amplia labor por parte del Ministerio de Salud, como así mismo por Carabineros de Chile, realizando esta fiscalización”.



Asimismo, recordó que el cordón sanitario se extenderá, por orden de las autoridades, hasta el lunes a las 22:00 horas y que para poder superarlo, cada persona debe contar con su respectivo permiso o salvoconducto correspondiente para poder realizar viajes interregionales, insistiendo en que el Pase de Movilidad por procedimiento completo de vacunación para covid-19 no lo permite.



“Las recomendaciones, principalmente, a aquellas personas es tomar autoconciencia, a tener presente que el Pase de Movilidad no los habilita a poder cruzar un cordón sanitario, que cuenten con su documentación y que tengan un poco de paciencia, porque en el contexto que tengan que viajar, por trabajo o algún tipo de los motivos de los salvoconductos, esta fiscalización puede tomar un poco de tiempo más allá de lo normal debido a que tenemos que fiscalizar que el permiso que mantenga la persona realmente lo habilita para poder cruzar este cordón sanitario”, puntualizó el uniformado.



Finalmente, advirtió que no se pueden dar luces respecto al retorno de los viajeros ni menos en qué horario será el peak de estos, considerando que hay salvoconductos que permiten el desplazamiento a otras regiones por 24 o 48 horas.



“El retorno de las personas que han salido de la Región Metropolitana es variado, debido a que hay que considerar que las personas que salieron, o lo están haciendo con su permiso único colectivo, es decir se están desempeñando en labores de trabajo, o bien van viajando por situaciones puntuales. Los permisos de salvoconducto tienen una duración de 48 horas o 24 horas”, cerró el policía.