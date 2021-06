Confirman baja de carabineros involucrados en volcamiento en Plaza Baquedano

Agencia Aton

24.06.2021

Esta tarde, Carabineros de Chile determinó la baja de los cinco efectivos policiales que esta madrugada sufrieron un accidente de tránsito en el sector de Plaza Baquedano, en Providencia, en pleno horario de toque de queda.



La situación se suscitó pasada la medianoche, cuando se vio un aparatoso accidente en el tradicional punto de la capital, revelándose luego que todos sus ocupantes eran miembros de la policía uniformada.



Los cinco carabineros, quienes no portaban uniforme, se movilizaban en un automóvil particular por Avenida Providencia cuando perdieron el control y se arrastraron por al menos 30 metros. El conductor, quien iba en estado de ebriedad, se encuentra internado por quedar con lesiones graves.



Por las características del incidente, Carabineros detuvo a los efectivos involucrados, instruyendo además un sumario que determinó la baja de todos. En principio, eran sólo cuatro los sancionados, a excepción del conductor por la magnitud de sus heridas, no obstante, el director de control de drogas e investigación criminal de la institución, general Alex Chaván, adelantó que “posteriormente se tomarán las medidas administrativas del caso“, las cuales terminaron también en la baja del ahora ex-carabinero.



La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, valoró la decisión “firme y clara” de Carabineros, señalando que los efectivos involucrados “se alejaron de las normas institucionales”. Asimismo, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también calificó positivamente la baja de los cinco protagonistas del accidente.



"Acá nadie está por sobre la ley, por eso la instrucción fue clara y de absoluta baja a los cinco uniformados", sostuvo el secretario de Estado.