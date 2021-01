Carabineros destina 1.200 efectivos a más de 100 playas y centros de veraneo

Agencia Aton

09.01.2021

"Que este verano merecido no se transforme en un contagio inmerecido", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, al anunciar hoy junto a Carabineros el “Plan Verano Seguro”, con el despliegue de más de mil efectivos en playas y balnearios.



En la actividad, el general director Ricardo Yáñez, señaló que no se desplegaron antes porque formaron parte de los más de 7.000 carabineros que la semana pasada estuvieron a cargo de la seguridad en los locales habilitados para la PDT en todo el país.



Luego, detalló que 1.200 funcionarios policiales serán desplegados en más de 100 localidades y centros de veraneo, privilegiando los más concurridos. También habrá un despliegue en rutas y caminos para verificar el cumplimiento del permiso de vacaciones.



El general Yáñez añadió que la finalidad de este plan de Verano Seguro es "prevenir y ser los carabineros de todos, no solo prestar seguridad pública, sino que además hacer cumplir las normas sanitarias para controlar esta pandemia".



Finalmente, consultado por las críticas por supuestas diferencias a la hora de fiscalizar fiestas clandestinas, el general Yáñez respondió que "llevamos más de 1.700 detenidos por fiestas clandestinas, vamos a estar donde la gente nos llame y vamos a proceder de la misma manera, deteniendo a las personas cuando corresponde".