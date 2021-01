Carabineros detuvo a 53 personas en Parque Quebrada de Macul

Agencia Aton

09.01.2021

En la tarde del sábado, y gracias al aviso de vecinos, Carabineros detuvo a 53 personas que se encontraban en el Parque Quebrada de Macul, ubicado entre las comunas de La Florida y Peñalolén, las cuales se encuentra en fase 2 del plan Paso a Paso.

De acuerdo con el mayor Christián Bichett, comisario de la 43a. Comisaría Peñalolén, en el lugar se encontraron grupos de familias con menores de edad, bañándose y haciendo picnic.

El oficial indicó que algunas de estas personas "no mantenían el distanciamiento social. No obstante a mantenerse un poco más distantes, igual no podían estar en ese lugar".

Según Bichett, al momento de su detención "las personas acataron pacíficamente la acción de Carabineros y, voluntariamente, fueron trasladados sin ningún problema, porque sabían que estaban infringiendo esta normativa".