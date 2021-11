Carabineros indaga robo de relojes y collar de perlas: Tendrían un avalúo de $4 millones

24Horas.cl Tvn

02.11.2021

La noche de este lunes Carabineros concurrió hasta las dependencias de un departamento ubicado en Las Condes para investigar un robo de relojes de colección y otras joyas que habrían sido sustraídas durante este fin de semana largo.

En el departamento vive un matrimonio de adultos mayores, no obstante, fue la nieta quien al regresar al departamento esta noche, se percató que el inmueble estaba desordenado y dichos relojes coleccionables no estaban el interior de su caja.

Por ello, llamó a Carabineros para levantar la denuncia de los hechos. Además las víctimas indicaron que las especies estarían avaluadas en más de cuatro millones de pesos.

De igual manera indicaron que hay indicios que los delincuentes habrían treparon hasta el cuarto piso donde está ubicado el departamento, ya que dejaron huellas con barro.

Hasta el lugar llegó personal de Labocar y OS9 de Carabineros, quienes por orden del Ministerio Público investigarán el caso para evaluar las pericias correspondientes y determinar quién o quiénes sustrajeron las especies. Asimismo indagarán las cámaras de seguridad.