Carabineros no pudo ingresar: Alertan de siete asados simultáneos en condominio de Peñalolén

Agencia Aton

27.09.2020

Carabineros no pudo ingresar este domingo en la madrugada al condominio El Sauzal de Peñalolén, donde se estaban desarrollando asados en los patios de cada uno de sus edificios, con música a alto volumen y evidente infracción a las normas sanitarias en pandemia.



Los efectivos policiales no pudieron ingresar debido al cierre perimetral con reja metálica. Además fueron recibidos con insultos por sujetos en estado de ebriedad que no acataron las órdenes de terminar con sus actividades. Tampoco fue posible el uso de disuasivos, debido a la presencia de edificios.



El teniente José Castro, de la Prefectura Oriente de Carabineros, señaló que "efectivamente pudimos constatar que se mantenían varios asados en distintos edificios de este condominio, pero al verificar que se mantenía un cierre perimetral y no se podía ingresar, Carabineros procede mediante altoparlante a pedir a las personas que concluyan con su fiesta".



"La actitud de los vecinos no fue de la mejor manera a Carabineros, con insultos y en estado de ebriedad no quisieron dialogar con el personal, se contabilizaron alrededor de siete asados, en cada block se mantenían en el patio del primer piso asados con entre 10 y 15 personas, entre 80 y 90 personas en total", añadió.



Anunció que Carabineros va a realizar una denuncia a la Fiscalía de Peñalolén. También admitió que había delito flagrante de infracción al artículo 318, pero debido a la gran cantidad de personas, el estado de ebriedad en que se encontraban y el cierre perimetral, se decidió no ingresar.



Además, debido a que no había una alteración a orden público, Carabineros se vio limitado a proceder en este caso con elementos disuasivos y por la presencia de edificios no se pudo usar gas lacrimógeno ni el carro lanzagua.