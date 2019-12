Carabineros y joven herido en La Granja: "Solicitamos que se acerque y que denuncie para poner todos los antecedentes"

El coronel Julio Santelices justificó el uso de la escopeta antidisturbios en el hecho y respecto al afectado afirmó que "no sabemos el carácter de las lesiones, nos hemos enterado solo por las redes sociales y medios de comunicación".

24Horas.cl TVN

03.12.2019

Carabineros solicitó que el joven herido por perdigones en los incidentes registrados en el exterior de la subcomisaría Parque Brasil se acerque a una unidad policial a efectuar la denuncia, ya que hasta el momento la institución no ha recibido ninguna al respecto.



Cristopher Araya, de 19 años, resultó herido en su ojo derecho y uno de sus brazos después violentos incidentes que siguieron a una performance “Un violador en tu camino”, frente al cuartel ubicado en calle Sebastopol.

El coronel Julio Santelices indicó esta mañana que "esto se origina en un ataque a la subcomisaría Parque Brasil, se realiza en forma muy violenta, hay una grave alteración del orden público, ataque con armas de fuego y con hondas con balines de acero".

Agregó que "el riesgo de la vida de los carabineros obligó a utilizar la escopeta antidisturbios, estamos investigando, hay cuatro detenidos por desórdenes, no tenemos información con respecto al lesionado, no ha hecho ninguna denuncia en Carabineros, por tanto no sabemos el carácter de las lesiones, nos hemos enterado solo por las redes sociales y medios de comunicación".



"Solicitamos que se acerque a una unidad policial, que denuncie para poner todos los antecedentes a disposición de los tribunales y que sean el Ministerio Público con los Tribunales de Justicia quienes establezcan la verdad jurídica al respecto, como también el contexto en que ocurrieron estos hechos", concluyó el coronel Santelices.

Agencia ATON