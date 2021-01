Diputada Cariola respaldó "policía comunitaria mapuche": "el Estado ha sido negligente"

24Horas.cl Tvn

21.01.2021

La diputada Karol Cariola (PC), se refirió hoy al anuncio realizado por las comunidades indígenas de Temucuicui, que expresaron hoy la intención de crear una "policía comunitaria mapuche" ante los hechos de violencia y allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones en los últimos días.



La parlamentaria apoyó la medida tomada por las agrupaciones mapuches, señalando que han sido víctimas de acciones "agresivas, brutales y desmedidas" por parte del Estado, donde varios comuneros terminaron heridos.

Por polémico audio con amenazas: Defensoría de la Niñez presenta denuncia y recurso de protección Leer más



"Me parece que con todo ese contexto, evidentemente la comunidad de Temucuicui tiene que tomar medidas respecto de cómo resguardarse. No puede ser que una niña de 12 años termine en el suelo prácticamente amenazada como una delincuente por parte de Policía de Investigaciones o de Carabineros cuando se lleva adelante un procedimiento como este”, lamentó la parlamentaria.



En la misma línea, Cariola dijo entender esta decisión adoptada por las comunidades mapuche, advirtiendo que “espero que esto no termine siendo por la negligencia del Estado chileno de no querer resolver las relaciones con el pueblo mapuche como corresponde en términos políticos y no generando este tipo de agresiones innecesarias”.



Según comentó, el anuncio por parte de la comunidad, no debe ser tomado como un desafío para la autoridad civil, y mucho menos debe terminar en un enfrentamiento interno “donde existan grupos de civiles que tengan que salir a defenderse contra las policías".

"Policía comunitaria"

Las comunidades mapuche de Temucuicui y Ercilla anunciaron la creación de una policía comunitaria "en vista de que la policía estatal chilena representa una agresión y amenaza permanente en contra del pueblo mapuche".

La decisión se tomó a través de un encuentro de emergencia, Lef Trawun, en Temucuicui el 18 y 19 de enero pasado y responde, en parte, a los procedimientos que ha realizado Carabineros y la Policía de Investigaciones en las comunidades en el último tiempo y, en especial, el operativo masivo que hace unos días finalizó con un detective de la PDI fallecido.

Caso Catrillanca: Corte ordena prisión preventiva de carabineros Carlos Alarcón, Raúl Avila y Braulio Valenzuela Leer más

A través de un comunicado la organización asegura que la formación de esta "policía comunitaria mapuche" se sustenta "bajo el principio y el derecho al ejercicio de la soberanía territorial y la autodeterminación".

A la vez, las comunidades afirmaron en el texto que continuarán con las "movilizaciones organizativas de las comunidades mapuche para la restitución de las tierras usurpadas y sin excepción alguna".

Los ciudadanos que formaron parte del encuentro plantearon adicionalmente "un llamado al pueblo chileno a establecer un pacto política social con el pueblo mapuche fundado en un reconocimiento pleno de nuestros derechos,p oenr fin a la impunidad del genocidio y reparación al daño causado, reconocimiento de nuestra soberanía territorial y reconocimiento al derecho de autodeterminación".