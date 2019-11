Carolina Leitao por detenciones violentas en Lo Hermida: "No puede responderse con abuso policial"

24Horas.cl TVN

12.11.2019

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se refirió a la jornada de violencia que se vivió en la comuna durante este lunes.

"Todo comenzó en la mañana con la toma de un terreno que fue desalojado, hubo enfrentamientos entre los pobladores y Carabineros", explicó la autoridad en entrevista con Canal 24Horas. Tras este incidente, fue escalando el nivel de violencia, lo que finalmente decantó en una serie de denuncias de detenciones violentas, mientras que también una comisaría fue atacada.

"Entremedio, surgieron algunos videos respecto de detenciones en las que se habrían cometido abusos. Me puse en contacto con el INDH y Carabineros para pedir una investigación porque si hay una situación, no puede responderse con abuso policial para no seguir escalando la violencia (...) Entendemos que una persona que está cometiendo un delito tiene que ser detenida, pero no tiene por qué haber abuso", indicó.

Respecto del ataque a la comisaría, Leitao precisó que desde la mañana "habían amenazas previas que se iba a atacar la comisaría" y detalló que dentro de la comuna "hay personas que han promovido la violencia. Ellos ejercen la violencia muchas noches en nuestra comuna".

Ante lo anterior, la alcadesa pidió "volver a la calma (...) reforzar la seguridad de nuestros vecinos y mantener una comuna en calma y se lo pedimos a los vecinos".