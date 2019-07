Carolina Tohá sobre conflicto en el IN: "Lo que ha hecho el actual alcalde no ha dado frutos"

Agencia Uno

06.07.2019

La ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, comentó las palabras del alcalde Felipe Alessandri, respecto de la posibilidad de cerrar el Instituto Nacional, en caso de que continúen los hechos de violencia al interior del establecimiento.



“Cerrar el Instituto, o amenazar con cerrarlo, sólo va a conseguir que el conflicto se expanda y se profundice. No me parece una opción”, dijo Tohá, según consigna La Tercera.



Para la ex alcaldesa, lo que se debe hacer es cambiar la estrategia para abordar el conflicto, agregando que “sí creo que se necesita hacer un quiebre respecto a la forma en que se ha enfrentado el conflicto hasta ahora. Claramente, lo que ha hecho el actual alcalde no ha dado frutos, pero tampoco funcionó lo que intentamos nosotros años atrás, o los alcaldes anteriores”, indicó.



“En lugar de poner en duda la existencia del Instituto, yo creo que el camino va por el lado de definir su papel para el futuro, no sólo con la comunidad sino con el país, incluyendo los diversos sectores políticos, y establecer también reglas claras, apoyadas transversalmente, respecto a cómo enfrentar la violencia y parar esta dinámica de tomas permanentes”, cerró Tohá.