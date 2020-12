Carroza en juramento: "Corte Suprema debe participar en proceso constituyente"

Agencia Aton

31.12.2020

El ministro Mario Carroza juró hoy como nuevo integrante de la Corte Suprema en una ceremonia que se realizó por vía telemática y con aforo reducido debido a las restricciones de la contingencia sanitaria generada por el Covid 19.



El presidente (s) del máximo tribunal, Sergio Muñoz Gajardo, tomó juramento al magistrado que deja la Corte de Apelaciones de Santiago, y destacó la trayectoria de Carroza a cargo de causas de derechos humanos entre 1973 y 1990. Además, valoró la calidad humana del ministro y los particulares tiempos en los que le tocó asumir en el máximo tribunal.

"Me parece significativo reiterar el compromiso del Ministro señor Mario Carroza con la verdad y la justicia, que es el compromiso de todo el Poder Judicial. Una verdad que por el solo hecho de su establecimiento es una reparación a la víctimas, quienes pueden seguir en la reconstrucción de su proyecto de vida, sobre la base que han sido escuchadas por el Estado. Permite, al mismo tiempo, fundar una mirada colectiva orientada hacia el establecimiento de la más completa verdad histórica", señaló Silva.



"Como Corte Suprema tenemos la seguridad de que el señor Carroza será un aporte en la construcción de un país dialogante, un Poder Judicial humanista y una Corte Suprema orientada a garantizar las libertades y derechos de todas las personas", agregó el ministro Muñoz.



Por su parte, el ministro Mario Carroza manifestó su emoción al asumir el nuevo cargo y habló de los desafíos al llegar al máximo tribunal del país.



"Estoy emocionado por poder compartir en esta etapa de mi vida como ministro de la Corte Suprema y poder trabajar por el país y la justicia en Chile", aseguró el magistrado.



"Los desafíos aquí no son personales, sino que institucionales. En la Corte Suprema yo me adhiero a ella y a los planteamientos que están en curso, estamos en un país en que la Corte Suprema tiene que intervenir, la Corte Suprema tiene que participar en un proceso constituyente", indicó.



También resaltó que "hay varios proyectos que están en camino que dicen relación con el gobierno judicial y en todos voy a compartir con mis conocimientos, mi sentido gremial, mi sentido humanista, con la equidad de género, que son temas en los que estoy involucrado y con los que continuaré en esta etapa de mi vida".



El ministro Carroza fue ratificado el 21 de diciembre pasado por el Senado y asumirá la vacante existente desde abril pasado del exministro Lamberto Cisternas Rocha. Fue propuesto por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el 1 de diciembre pasado, y escogido de una quina que elaboró la Corte Suprema el 30 de octubre pasado.



Carroza nació el 14 de abril de 1951 y es abogado de la Universidad de Chile, titulado en 1980 y profesor de Estado con mención en Filosofía de la misma casa de estudios de la cual egresó el 1975.



El ministro Mario Carroza se integró a la Tercera Sala del máximo tribunal y con su nombramiento se completó la dotación de 21 ministros del máximo tribunal del país.