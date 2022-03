Carta clave y posible embarazo de Narumi: los nuevos detalles del juicio contra Nicolás Zepeda

24Horas.cl Tvn

30.03.2022

En la segunda jornada del juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición de su ex novia, Narumi Kurosaki, se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso. Entre las pruebas, se presentó una carta y mensajes entre ambos, respecto a un supuesto embarazo y aborto de la víctima.

De acuerdo a lo detallado por David Borne, a cargo de la investigación policial, dicha misiva fue encontrada el 5 de septiembre del 2016, período en que la pareja ya se encontraba en una relación a distancia.

En ella, Nicolás le dice: “Tomaste mi confianza y la destruiste. Esta es la quinta vez que me pides disculpas esta semana. Cuando decidiste ir a Francia me dijiste que podía confiar en ti”. Además de ponerle condiciones por su actuar, “el costo para ti es que te conviertas en la mejor chica a partir de hoy, nunca te enojarás, nunca pedirás nada, ya nada discutirás”.

Respecto del supuesto embarazo, Borne dijo que presumen que la joven lo estaba cuando se fue a vivir a Francia.

Esta posibilidad surgió a raíz de los mensajes entre Nicolás y Narumi, donde ella escribió: “Nunca olvidaré que me dejaste embarazada, nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo, puedo concluir que eres un imbécil”, a lo que él le respondió: “Lamento que pienses así”.

"Me va a doler el cuerpo, me quitaste el futuro del pequeño, y no sientes la responsabilidad de todo esto", dice otro de los mensajes presentados por Borne.

"Deberías ser responsable de mi cuerpo para siempre (...) Me dejaste embarazada, sólo querías follarme. Te pediré dinero si tengo un problema con mi útero. Vete a la mierda, de verdad espero que tengas un problema con tu pene", le escribió Narumi.

"Acusación monstruosa"

Recordar que Nicolás Zepeda negó fehacientemente haber asesinado a la japonesa. "Quiero claramente decir que yo no maté a Narumi. Niego con toda mi fuerza los cargos que se me reprochan", aseguró.

Además, agradeció "la oportunidad de responder a una acusación monstruosa".