"¿Tú crees que alguien que tiene $350 mil en su cuenta de ahorro, que sacó su primer 10%, invirtió y compró regalos pequeños para los niños, no va a salir a vender porque lo diga el alcalde o el Presidente?", cuestionó el alcalde de La Florida sobre las ferias navideñas.

Carter pide "coherencia" y "no un fin de semana de vacaciones para algunos y come y calla para el resto"

09.12.2020

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó la forma en la que el Gobierno tomó la decisión de que toda la región Metropolitana retroceda a la Fase 2 del plan "Paso a Paso", la que implica una cuarentena total los fines de semana y feriados, considerando que diciembre es un mes crítico por las ventas y compras navideñas, especialmente para la clase media.

"Yo sé que para las personas que toman las decisiones en Chile viven en barrios muy cómodos, y las ferias navideñas son una realidad bastante ajena, pero para la clase media, que puedan vender las pocas cosas que han comprado les permite sobrevivir hasta fin de año y esto es una realidad que vamos a vivir", expresó en conversación con 24 AM.

En ese sentido, y apuntando principalmente a los locales dispuestos por las festividades de fin de año, Carter aseguró que la gente saldrá igual a vender y a comprar, por lo que es necesario coordinar un protocolo de acción para que la existencia de éstas.

"¿Tú crees que alguien que tiene $350 mil en su cuenta de ahorro, que sacó su primer 10%, invirtió y compró regalos pequeños para los niños, no va a salir a vender porque lo diga el alcalde o el Presidente? Esa gente lo va a hacer igual", cuestionó el edil.

Por ello, puntualizó que "la forma de evitar la imposición forzosa y el conflicto es con la conversación y la convicción". Y, por lo mismo, indicó que el retroceso se les notifico "muy sorpresivamente hace dos días atrás y ahora tenemos que implementar la decisión de la autoridad central en días que van a ser críticos".

Respecto del diálogo sostenido con el Ejecutivo, Carter aseveró que "el ministro del Interior, que tiene una sensibilidad distinta por haber sido alcalde, dijo que iba a buscar una solución a través de un protocolo puedan funcionar el fin de semana".

Además, agregó que "estamos claros que hay que tomarlas (este tipo de medidas), pero para que sean efectivas hay que sociabilizarlas y conversarlas con anterioridad (...) Lo único que nosotros decimos es que no nos pregunten para pedirnos permiso, sino para tener más información, para aterrizar una decisión que se toma en una oficina para poder coordinarla con la realidad".

Por último, llamó a "terminar con la cultura soviética que entre un par de jerarcas envejecidos toman las decisiones y después dicen 'bueno, usted, pueblo que no saben nada, obedezcan'. Si queremos hacer un país más justo, tomemos decisiones coherentes para todos. No un fin de semana de vacaciones para algunos y come y calla para el resto".

Los 10 puntos claves del retroceso de la RM a la Fase 2 de Transición

A contar de este jueves 10 de diciembre, las 52 comunas de la región Metropolitana retrocederán a la Fase 2 de Transición debido al aumento de casos de coronavirus registrados en las últimas jornadas.

Según las cifras entregadas por el ministro de Salud, Enrique Paris, solo en en esta poblada zona del país se consignó un 18% más de casos, obligando la restricción sanitaria.

No obstante, el Gobierno destacó que la acción es "preventiva" para evitar mayores rebrotes y considerando la cercanía con las fiestas de fin de año.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a respetar las medidas sanitarias y tomar los resguardos necesarios.

Pero, ¿qué significan estas medidas? ¿En qué se modifica el día a día? Revisa los 10 puntos claves:

Cuarentenas: toda la región estará bajo cuarentena los fines de semana y festivos, mientras que de lunes a viernes se podrá circular con normalidad

¿Cierran los colegios? : no, ya que los recintos que ya están abiertos a la comunidad y con clases deberán permanecer como tal

Qué pasa restaurantes: el Gobierno dijo que se permitirá la apertura solo en las terrazas

El comercio: solo podrán abrir de lunes a viernes. Sábados y domingo deberán cerrar

Hasta cuándo dura la Fase 2: las autoridades indicaron que la medida es de carácter "preventivo" para evitar mayores rebrotes y considerando las fiestas de fin de año

Permisos semanales: cada persona dispondrá de un permiso a la semana para ser utilizado en las jornadas de cuarentena

¿Cambia el toque de queda?: no, puesto que las cuarentenas rigen desde las 05:00 horas hasta las 00:00 horas, salvo en las zonas donde el toque de queda empieza a las 20:00horas.

Qué pasará con Navidad y Año Nuevo: el Gobierno no indicó si habrá alguna modificación en los permisos para fin de año, por lo cual de momento se mantienen intactos (VER NOTA PARA MÁS DETALLES)

Viajes interregionales : están prohibidos en Fase 2

Aforos: están permitidas las reuniones de hasta 10 personas en lugares cerrados, y hasta 20 personas en lugares abiertos