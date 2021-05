Casa 212: Dejan en estudio por 30 días causa por accidente en Juan Fernández

24Horas.cl Tvn

04.05.2021

La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio mayor espacio a la causa por indemnización de perjuicios interpuesta por 21 familias de víctimas del accidente del avión Casa 212 en el archipiélago Juan Fernández, el 2 de septiembre de 2011.



El accidente es conocido por haber involucrado al popular animador de TVN, Felipe Camiroaga, al periodista del mismo canal, Roberto Bruce, al director ejecutivo de la Fundación Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos, y a personal de la estación televisiva, del Ministerio de las Culturas y de la Fuerza Aérea, sin dejar sobrevivientes.



En la acción, los familiares buscan apelar la decisión del 3º Juzgado Civil de Valparaíso, que rechazó la petición de indemnización, y entre ayer y hoy, el tribunal de alzada escuchó los alegatos de ambas partes, culminando hoy con los representantes del Fisco.



La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidida por la ministra Eliana Quezada e integrada por la ministra Rosario Lavín y el ministro (s) Juan Carlos Maggiolo, revisará los recursos de apelación de la causa que fueron ingresados durante 30 días.



Según el documento emitido por el tribunal, la decisión se adoptó con el propósito de “estudiar con más detenimiento el asunto que va a fallarse, quedando la causa en estudio ante esta Primera Sala, suspendiéndose el debate y acuerdo por 30 días, conforme lo establecido en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales”.

El pasado 2 de septiembre de 2020, el accidente cumplió 9 años, revisa la nota de 24 Horas Central:

Tragedia de Juan Fernández: A casi una década del viaje humanitario que no llegó a destino

Era 2 de septiembre del año 2011, y gran parte del país comenzaba a escuchar informaciones de que un avión con rumbo al archipiélago de Juan Fernández se había perdido, situación que mantuvo en duda a la población que esperaba noticias de lo ocurrido.

Sin embargo, el paso de las horas los rumores fueron confirmados, dando inicio a uno de los accidentes más trágicos que el país tenga registro.

INTENSA BÚSQUEDA Y CONFIRMACIÓN DEL DESENLACE

A bordo de un CASA C-212-300 Aviocar de la Fuerza Aérea de Chile, 18 pasajeros y tres tripulantes comenzaron su viaje al archipiélago Juan Fernández, con el fin de trabajar y mantener las labores de reconstrucción tras el terremoto del 2010.

No obstante, pasadas las 17.00 horas, la torre de control perdió el contacto con la nave, iniciándose un protocolo de búsqueda que se extendió durante las horas posteriores e incluyó a autoridades nacionales y pescadores.

El avance del tiempo permitió confirmar el carácter fatal de lo sucedido tras encontrar los primeros cuerpos, echando por tierra las esperanzas de todo un país. Al día siguiente, el ministro de Defensa de la época, Andrés Allamand, confirmó a TVN que no había sobrevivientes debido al violento impacto que sufrió el avión.

21 HÉROES NACIONALES

Las personas fallecidas pertenecían a cuatro instituciones diferentes: la Fuerza Aérea, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Desafío Levantemos Chile y Televisión Nacional de Chile.

Las 21 víctimas de la tragedia fueron:

Felipe Camiroaga

Roberto Bruce

Sylvia Silier

Carolina Gatica

Rodrigo Cabezón

Felipe Cubillos

Sebastián Correa

Catalina Vela

Joel Lizama

Jorge Palma

Joaquín Arnolds

Carolina Fernández

Juan Pablo Mallea

Eduardo Jones

Eduardo Estrada

Flavio Oliva

Erwin Núñez

Rodrigo Fernández

José Cifuentes

Galia Díaz

Romina Irarrázabal

Soledad Camiroaga, hermana del fallecido conductor, recordó a su familiar a nueve años de la tragedia, reiterando su admiración por este.

“Les comparto estas fotografías para recordar a un hombre que a mí me enseñó mucho a vivir en plenitud, en todos los aspectos de la vida y el amor. Pienso que el Feli cultivó siempre la paz mental y su estilo de vida plena y sencilla", dijo en un posteo en Instagram.

Asimismo, destacó que "los años también me han traído aceptación, él lo habría querido así. Alguien me dijo que todos estamos en una fila pero no sabemos en qué orden. Estar preparados es vivir en paz y a tope”.