Caso Alice Meyer: El puzzle policial de los '80 que vuelve a la palestra tras el suicidio del principal sospechoso

02.07.2020

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) certificaron este jueves el suicidio de un hombre de 60 años. Un disparo con arma de fuego en la zona del cráneo, presumiblemente autoinfligido, terminó con la vida de Mario Santander Infante, empresario que en la década de los '80 fue investigado como el presunto autor del crimen de Alice Meyer.

Se trataba de una joven deportista de 24 años que fue hallada en un canal de regadío del Parque del Sol de Lo Barnechea en diciembre de 1985, con fractura de cráneo y sus ropas interiores desgarradas. Todo apuntaba a un robo con violación, sin embargo, lo extraño era que la joven conservaba todos sus objetos de valor, incluida la moto en que viajaba.

Testigos reconocieron a Santander, quien en ese entonces era un joven empresario de 30 años, casado, e identificado como el hombre que acompañaba a la mujer en su moto ese día. Entre ellos figuraban Delfín Díaz y José Contreras (alias Topo Gigio), personajes claves en esta trama.

Fueron los primeros en ver el cuerpo de Alice sin vida. Sin embargo, no fueron los únicos que reconocieron a Santander en la escena del crimen. Esto ya que una mujer llamada Rosa Jara también vio pasar arriba de una motocicleta a un tipo de características similares a la del empresario.

VERSIONES ENCONTRADAS Y LA MISTERIOSA MUERTE DE UNO DE LOS TESTIGOS CLAVES

Marcelo Cibié, abogado de la familia Meyer, formulaba hace algunos años que todos los testigos "invariablemente, decididamente, sin duda ninguna señalaron inmediatamente a la persona contra quien yo me querellé como la persona que acompañaba a Alice Meyer y a quien ellos habían visto en el lugar del suceso en diferentes circunstancias".

Por otra parte, el ex abogado de Mario Santander, Sergio Miranda, postulaba tener "la total, absoluta y completa convicción de que (su defendido) es inocente". En tanto, las amigas de Alice decían que ella se sentía acosada por Santander.

La historia tomó un vuelco inesperado cuando el cuerpo de Delfín Díaz, uno de los jóvenes que habría presenciado el ataque a Alice Meyer, aparece colgado a un árbol y con el reloj de la joven en una de sus manos. Sin embargo, un testigo asegura que en las horas previas a su muerte, personal de la PDI se lo llevó.

Con este deceso, la Brigada de Homicidios de la época daba el caso por resuelto. Lo acusaban de ser el supuesto asesino que no habría podido con el cargo de conciencia. No obstante, al juez Fernando Soto Arenas no lo convenció la versión de la PDI y ordenó nuevas diligencias.

Soto Arenas procesó por homicidio a Santander, lo encargó reo y lo encerró en la ex Penitenciaría por 19 meses. En ese periodo, "Topo Gigio" tomó protagonismo al acusar que su compañero Delfín Díaz habría extorsionado al empresario, y que por esto habría montado su suicidio.

De esta manera, el caso pasó a manos de la ministra Raquel Camposano, luego de que Soto Arenas fuera acusado de prevaricación por negarse a efectuar algunas diligencias. En entrevista con Informe Especial, el juez aseguró que lo más probable es que querían sacarlo del caso porque "yo estaba llegando a la raíz del problema".

En junio de 1987, la jueza Camposano otorgó la libertad a Santander previo pago de $100 mil. Una noticia que dejó a la familia de Alice devastada. El caso se cerró sin justicia para Alice.

PADRE DE ALICE: "SOLO NOS RESTA INTENTAR CONFORMARNOS CON EL DOLOR Y LA DECEPCIÓN"

Ya en 2014, la familia de Delfín Díaz presentó una querella acusando que su muerte habría sido a manos de agentes del Estado y descartando el suicidio. Álvaro González, abogado de la familia de Delfín Díaz, manifestó que "el informe con el cual se sobreseyó la causa efectuado por los médicos de la época, tanto de la Brigada de Homicidios como del Servicio Médico Legal, no obedecen a la realidad de la muerte del joven Delfín Díaz. Hay autopsias posteriores que han demostrado que Delfín Díaz no se suicidó".

La causa que ahora dirige el juez Mario Carroza actualmente se encuentra con sobreseimiento temporal desde 2017, Al no encontrarse mayores pruebas.

Intentamos conversar con la familia de Alice Meyer, pero declinaron referirse al tema. Sin embargo, su padre, que falleció hace un par de años, entregó declaraciones a Informe Especial: "Solo nos resta intentar conformarnos con el dolor y la decepción y seguir viviendo con esta inmensa herida que jamás sanará".

La historia de un crimen que dejó más dudas que certezas.