Caso Campillai: El sumario que impulsó  la desvinculación del ex capitán Maturana

Tuvimos acceso exclusivo al sumario interno de Carabineros por el caso de Fabiola Campillai. En este documento aparece la, hasta ahora, inédita declaración del imputado. Según su relato, no vio a ninguna mujer lesionada luego de disparar con una carabina lanza gases. Sumado a eso, reconoció que en ese momento no contaba con ninguna certificación para usar este tipo de armas.

28.08.2020

El pasado 27 de noviembre, un día después del disparo que cegó completamente a Fabiola Campillai en San Bernardo, se produjo la declaración del entonces capitán de Carabineros y presunto autor del hecho, Patricio Maturana, en el marco de un sumario interno de la institución.

En la instancia, el ex uniformado asegura que no vio a ninguna mujer lesionada luego de disparar con una carabina lanza gases. Sumado a eso, reconoció que en ese momento no contaba con ninguna certificación para usar este tipo de armas.

La declaración de Maturana comienza señalando que ese 26 de noviembre "nos dirigimos a la Comisaría, donde estuvimos descansando hasta las 20:30 horas, siendo en ese momento que la Central de Comunicaciones Contingencia 7, informa que nos traslademos al sector 5 Pinos, ya que habían barricadas en la línea férrea".

Continúa relatando que, una vez en el lugar, "el capitán Fernández (también dado de baja por la institución) hizo uso de la carabina lanza gases, disparando un 37 milímetros a los manifestantes, los que de igual forma continuaban lanzando objetos contundentes".

"REALICÉ SÓLO UN DISPARO DEL 37 MILÍMETROS"

Consultado respecto a la cantidad de 37 milímetros que disparó a los manifestantes cuando hizo uso de la carabina lanza gases, Maturana sostuvo que "realicé sólo un disparo del 37 milímetros, el cual fue direccionado a la multitud donde estaban lanzando objetos contundentes".

Según evidencian las imágenes de las cámaras Go Pro que portaban los carabineros, cuando habían pasado sólo segundos desde el disparo, un oficial le advertía al ahora ex capitán lo que debía hacer: "Matu, Matu, deja constancia que ocupaste la 37".

En su declaración, Maturana asegura que tras disparar "no observé algún lesionado, ya que el lugar se encontraba bajo una gran cantidad de humo de disuasivos químicos y manifestantes". Esta respuesta fue lo que motivó a la institución a darlo de baja: "No desplegó iniciativa alguna, además de declarar hechos contradictorios sobre lo ocurrido", indica la resolución interna.

¿ESTABA CERTIFICADO PARA UTILIZAR LA CARABINA LANZA GASES?: "NO, QUE YO TENGA CONOCIMIENTO"

Otras dudas también surgen cuando en la investigación administrativa le consultaron al ex oficial por su permiso para utilizar elementos disuasivos. Cuando se le pregunta si estaba certificado para utilizar la carabina lanza gases, el ex uniformado responde "no, que yo tenga conocimiento. La certificación es sólo para la escopeta antimotines, no para carabina lanza gases".

La institución corroboró que recién este año se dispuso que los uniformados tengan certificación para que manipulen carabinas lanza gases.

En el documento también aparece la forma de disparo que debe ser siempre angular, de parábola o indirecto, es decir, a 45 grados. Sin embargo, ese día los uniformados lo hicieron de manera recta.

En declaraciones para 24 Horas, la afectada, Fabiola Campillai, manifestó que a su parecer "ellos de un principio se dieron cuenta que yo estaba en el suelo, desde un principio y así lo muestra el video que ellos mismos grabaron con su cámara Go pro y lo muestra y se dieron cuenta".

Lo cierto es que estas son las evidencias que dejan al ex capitán Maturana, por ahora, como el único acusado de dejar ciega a la mujer.