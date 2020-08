Caso Gustavo Gatica: Tribunal decreta prisión preventiva para exteniente Crespo

Como autor material del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Gustavo Gatica, fue formalizado el ex Teniente Coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros, Claudio Crespo Guzmán. El Gobierno valoró el avance en la investigación y dijo que no habrá impunidad, en este y otros casos ocurridos en el marco del estallido social. A esta hora todavía continúa la audiencia contra el ex oficial.