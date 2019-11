Caso Ilse Amory: Colombiano acusado de asesinar a la exsargento chilena busca reducir su condena

24Horas.cl Tvn

25.11.2019

Nuevos antecedentes llegan desde Colombia sobre el caso del fallecimiento de Ilse Amory Ojeda, la exsargento chilena que fue asesinada por su pareja, Juan Valderrama, en aquel país.

Valderrama, quien se encuentra recluido en la cárcel de seguridad de Palogordo, está a la espera de un juicio luego de ser acusado de femicidio, mientras su defensa busca reducir su condena mediante un preacuerdo con fiscalía.

El abogado del acusado, Teófilo Gutiérrez, indicó a El Tiempo que buscan que el delito se tipifique como homicidio agravado y no como femicidio. "No está demostrado que ellos eran pareja. Ellos dicen que eran pareja, pero no convivían, no había una unidad doméstica. No existe un documento que lo pruebe. No hay nada que diga que convivían y tampoco que hubo violencia en esa supuesta convivencia", señaló.

El pasado 13 de septiembre, fiscalía expresó mediante un comunicado que Valderrama tendría que responder por los delitos de "feminicidio agravado y desaparición agravada". Sin embargo, este último cargo fue apelado por la defensa del acusado, que alegaron que no había certeza sobre cómo Valderrama habría mantenido retenida a la chilena.

La abogada de suplente de Valderrama, Flor Alba Cely, indicó a canal TRO respecto al posible acuerdo que "en el tribunal se va a definir si hay desaparición forzada o no. Nosotros no podemos ser irresponsables en la defensa y llegar a un juicio cuando hay beneficios, como los preacuerdos. La fiscalía, desde un primer momento, nos ha ofrecido el 25% para el feminicidio y el 50%. Entonces, no es evadir la ley y yo sí quiero que se respete nuestro trabajo".