Caso Ilse Amory: Justicia de Colombia mantiene acusación de femicidio contra su ex pareja

10.12.2019

Este martes, el Tribunal Superior de Bucaramanga decidió mantener la acusación por los delitos de femicidio (feminicidio en Colombia) y desaparición forzada en contra de Juan Guillermo Valderrama, sindicado como responsable de la muerte en Colombia de la chilena Ilse Amory Ojeda.

El tribunal superior consideró que la fiscalía actuó debidamente al imputar el delito de desaparición forzada, ya que Valderrama hizo desaparecer a la ex funcionaria de Carabineros desde el 28 de marzo hasta el 31 del mismo mes.

De esta manera, la acusación se mantiene firme luego que hace algunas semanas el abogado del acusado, Teófilo Gutiérrez, indicó a El Tiempo que buscan que el delito se tipifique como homicidio agravado y no como femicidio. "No está demostrado que ellos eran pareja. Ellos dicen que eran pareja, pero no convivían, no había una unidad doméstica. No existe un documento que lo pruebe. No hay nada que diga que convivían y tampoco que hubo violencia en esa supuesta convivencia", señaló.

En la instancia de hoy se fijó para el próximo 16 de enero la audiencia preparatoria del caso.