Caso Lorenza Cayuhán: Decretan juicio oral simple contra gendarmes por "vejación injusta"

21.02.2019

El Juzgado de Garantía de Concepción dispuso este jueves la realización de un juicio oral simplificado en contra de los gendarmes Andrea Noemí Concha Fernández, Cristina Fernanda Segundo Sánchez y Christian Guillermo Pino Sealls, imputados por el Ministerio Público como autores del delito vejación injusta en contra de la comunera mapuche Lorenza Cayuhán Llebul.

En la audiencia de preparación de juicio oral la magistrada Claudia Castillo Jiménez estableció que corresponde continuar el proceso según las normas del juicio oral simplificado, debido a la baja pena solicitada por el ente persecutor para los funcionarios públicos, fijando audiencia para su realización a las 9 horas del lunes 15 de abril próximo.

"Estamos hablando de un año de suspensión de cargo y una multa, lo que corresponde de acuerdo a lo que dispone el artículo 388 del Código Procesal Penal a un proceso simplificado", indicó Castillo.

LOS HECHOS

Todo se remonta al 13 octubre de 2016, cuando la comunera mapuche Lorenza Cayuhán Llebul -que se encontraba detenida en el Centro de Detención Penitenciario de Arauco- con un embarazo de 32 semanas de gestión, presentó molestias físicas y fuertes dolores. Tras ser examinada por personal de salud de la unidad penal, fue trasladada al hospital local en un taxi por funcionarios de Gendarmería, con esposas y la chaqueta amarilla de imputada.

En el recinto, personal médico le diagnosticó una posible preeclampsia severa (complicación del embarazo que causa hipertensión arterial), por lo que fue derivada al Hospital Regional de Concepción. Traslado que se realizó en ambulancia y que hizo Cayuhán engrillada de un pie a la camilla del vehículo de emergencia. Al arribar al establecimiento sanitario, alrededor de las 19 horas, fue sometida a nuevos exámenes, quedando internada, por lo que pasó la noche engrillada.

Al otro día, por falta de cupo en la unidad de cuidados intensivos de neonatología, Lorenza Cayuhán fue enviada a la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción, bajo la custodia directa de la gendarme primero Cristina Segundo Sánchez y de la gendarme segundo Andrea Concha Fernández, quedando a cargo de la custodia externa el cabo primero Christian Pino Sealls.

Al llegar a la sala de preparto, la doctora tratante solicitó el retiro de las medidas de seguridad para ponerle medias de comprensión. Lo que fue realizado por Pino Sealls, quien tras la colocación, volvió a engrillar a la parturienta, pero sin fijarla a la camilla. Tras constatar la obstetra que se requería practicar una cesárea, Cayuhán fue trasladada a pabellón con el grillete en su tobillo.

Posteriormente, oficiales de Gendarmería concurren a la clínica e informan a Pino Sealls que, por orden del director regional, debía retirar todas las medidas de seguridad a la paciente, lo que no pudo cumplir porque no tenía las llaves, las que se encontraban en poder de Segundo Sánchez y Concha Fernández, quienes habían salido a comprar a un supermercado. Situación que no informó a sus superiores. Debido a ello, Cayuhán fue sometida a cesárea y tuvo a su hija, a las 16.30 horas, con el grillete colocado.

Situación que provocó, según el Ministerio Público, que Lorenza Cayuhán sufriera un trastorno adaptativo posterior a la experiencia traumática, que presenta elementos mixtos ansioso-depresivos, una alteración del equilibrio y daño emocional, síquico, social y moral.