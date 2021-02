Caso Melissa: padrastro había sido denunciado por abuso sexual contra la niña

24Horas.cl Tvn

15.02.2021

Durante la jornada de formalización del miércoles 4 de febrero, realizada en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, se decretó la prisión preventiva para Mirta Ardiles por un plazo de 180 días en los que se extenderá la investigación por la muerte de su hija, Melissa Chávez.

Sin embargo, esta historia daría un giro de 180 grados, cuando las pericias de la Poicía de Investigaciones lograron identificar la intervención de terceros en en la muerte de la niña de 12 años, debido a las lesiones que presentaba. Este hecho dio inicio a una investigación que culminó con la detención de Mirta siendo sindicada como la autora del parricidio.

Según la Fiscalía, cerca de las 10:30 horas horas del 26 de noviembre de 2020, al interior de un domicilio, ubicado en la villa Talinay, comuna de Coquimbo, la imputada premunida de un cuchillo se dirigió hasta el dormitorio de la víctima donde concretó el ataque. Gracias a los peritajes se pudo determinar que la pequeña recibió 11 puñaladas, dos de las cuales fracturaron su cráneo.

Según el ente persecutor, estas heridas le provocaron una hemorragia que le causó la muerte, pero no de forma no inmediata, debido a que las lesiones que no eran necesariamente mortales de haber recibido socorro oportuno.

Tras este ataque, la imputada le habría prendido fuego al colchón ubicado en la litera inferior del camarote, causando un incendio que consumió parte del mobiliario de la habitación.

Denuncia de abuso sexual

Mientras se esperan las diligencias de la PDI, el diario El Día, dio a conocer que "una de las primeras acciones que se está ejecutando es reabrir la investigación por el presunto abuso sexual cometido por el padrastro de Melissa, Luis Santander. Esto, porque hasta ahora la principal línea respecto al móvil del crimen, es la que tiene que ver con los celos que Ardiles había sentido hacia su hija por la relación de cercanía que mantenía la niña con el sujeto".

La denuncia por abuso sexual fue interpuesta en octubre de 2014. Aquel año, Ardiles perdió la custodia de la niña luego de una sentencia del Tribunal de Familia por las denuncias de abuso. Melissa quedó al cuidado temporal de su tía paterna Gina Chávez.

Hasta ahora, añade el reporte, "la principal línea respecto al móvil del crimen, es la que tiene que ver con los celos que Ardiles habría sentido hacia su hija por la relación de cercanía que mantenía la niña con el sujeto, la que continuó a lo largo de los años incluso posteriores a la denuncia interpuesta por la propia madre. De hecho, 'el estrecho vínculo', según consignan testimonios, iba aumentando a medida que la menor iba creciendo".

Hasta el momento no se ha dado orden de ninguna nueva diligencia respecto a estas indagatorias, lo que podría ocurrir próximamente, para evaluar los procedimientos que se realizaron antes de que se archivara la causa.