Caso Pío Nono: fiscal Chong incautó dispositivos electrónicos y registros de Carabineros relacionados a la causa

12.03.2021

Este jueves, la Corte de Santiago confirmó la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago de acoger la solicitud de la defensa del excarabinero Sebastián Zamora —imputado por impulsar a un adolescente al lecho del río Mapocho— para rebajar su medida cautelar. De esta forma, el exuniformado pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Según consigna El Mercurio, nuevos antecedentes en la causa —donde se incluye la declaración del imputado en febrero y otras diligencias— llevaron a la determinación del cambio en la medida cautelar. Además, redireccionaron las indagatorias del Ministerio Público para determinar si existió obstrucción de investigación luego de que Zamora informara la detención del joven tras la caída.

En la declaración, Zamora afirma que él habría cumplido órdenes. Indicó que dio aviso a sus superiores de que portaba una cámara particular y que llamó a Fiscalía por la detención del adolescente porque se le ordenó. Luego, señaló que en la comisaría la teniente coronel Paola Muñoz le preguntó por el joven, expresando que "ella dijo que había que mandar a personal a custodiar al detenido (...) Ordena que llame a la Fiscalía para ampliar los antecedentes del número de folio. No entendíamos bien por qué teníamos que llamar. Ellos tenían un enredo allá. Me refiero a la señorita Paola, pero escuché que ella preguntaba si estaba o no detenido. Por teléfono daba órdenes al carro policial".

Incautación de "información sensible"

De esta forma, Fiscalía indaga para determinar si hubo obstrucción de la investigación. La fiscal Ximena Chong llegó este miércoles a Carabineros para incautar dispositivos electrónicos y registros relacionados al suceso.

Aquel procedimiento fue rechazado por la institución policial. El abogado Jorge Martínez, mediante un texto en el que indica que representará al general Enrique Monrás, dice que todo "se ve agravado por el hecho de que ayer (miércoles) la señora fiscal, sin orden judicial ni autorización de la autoridad competente, ingresó a las dependencias de la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), procediendo de manera ilegal".

Martínez sostiene que además la persecutora acudió con la PDI, en un recinto militar, donde se extrajo "información de los computadores y extractos de diversos documentos electrónicos reservados y secretos (...) Procedió al levantamiento de información de los computadores de esta unidad, que contienen información sensible y de carácter secreto".