Caso SQM: Fiscal Perivancich admite que no perseveraron al no haber acción del SII

03.08.2021

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, admitió durante esta jornada que tomó la decisión de no perseverar en las investigaciones por el caso SQM ante la falta de una acción de denunciar o querella de parte del Servicio de Impuestos Internos.

La representante del Ministerio Público señaló que la decisión ya se "comunicó en audiencia en el mes de junio y en todos esos casos la decisión del ministerio público se debió a que respecto a esas personas no existió una acción específica de parte del SII en torno a denunciar o querellarse en su contra respecto a al comisión de delitos tributarios".

"Lo que ocurre es que nuestro sistema obliga a que el inicio de la acción en cualquier investigación penal, respecto de la comisión de delitos tributarios, tenga como punto de partido una denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos", recalcó.

En ese sentido, dijo que "no existiendo aquella, no es posible formular acusación en contra de estas personas, y por otro lado, no podemos mantener permanentemente vigente las investigaciones, de modo tal, que se comunica esa decisión al tribunal, es decir no tenemos antecedentes suficientes para seguir adelante respecto a estas personas".

De todas formas, enfatizó que la decisión tomada de no perseverar "es distinto del estándar del sobreseimiento definitivo (...) que supone que no hay comisión de delito alguno (...) es un estándar muy distinto a la acción de no perseverar".

Consultada sobre si la decisión implica que los investigados no cometieron delito, dijo: "no significa aquello, en algunos casos el ministerio público tenía claros elementos para entender que habían tenido participación en algunos delitos tributarios que involucraron la declaración tributaria de la empresa SQM".

Sin embargo, expresó que "a pesar de nuestra convicción o antecedentes que existían, no fue posible seguir adelante".

De todas maneras, detalló que esta "no es la única arista de la investigación, en esta causa se ha presentado acusación (...) y en ella se imputa la comisión de delitos tributarios respecto de 16 personas y en relación a dos de ellas, el gerente general de la empresa SQM, Patricio Contesse, y el señor Pablo Longueira se imputa, respectivamente, los delitos de soborno y cohecho".

Además, anunció que tras un largo trabajo ya se están preparando para el "próximo juicio oral".

El llamado del Ministerio Público

La fiscal fue consultada respecto a su opinión sobre que, en estos casos, tenga que ser el SII el que presente una acción para poder avanzar la causa.

Al respecto señaló que "como institución ha sido un constante desde las gestiones de cada uno de los fiscales nacionales, llevar al debate que no deben existir situaciones de esta naturaleza y que en definitiva hay otro órgano que no tiene relación con la investigación penal a quien no le está encargada esa función y que debe tomar esta decisión que es discrecional: presento o no presento denuncia. Aquello debiera estar liberado (...) al ministerio público".

Caso SQM: Fiscal regional de Valparaíso no perseverará en indagatoria contra 34 investigados al no haber querellas del SII

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, decidió no seguir con las con las investigaciones respecto de 34 indagados, que no alcanzaron a ser formalizados, e informó su decisión de no perseverar al 8° Juzgado de Garantía de Santiago hace algunas semanas.

Contactada por 24 Horas, la fiscal agregó que no pudo continuar con la investigación dado que el Servicio de Impuestos Internos no presentó querellas en contra de los acusados.

Entre quienes se ven beneficiados con lo resuelto por la persecutora está el exministro Rodrigo Peñailillo, quien la semana pasada anunció que trabaja por una candidatura senatorial inidependiente por la región del Bío Bío.

Además, hay otros personeros como Harold Correa, exjefe de gabinete del ministro Nicolás Eyzaguirre, o su socio en el estudio de abogados Harold's & Johns Business & Lawe Limitada, Alex Matute Johns, hermano del fallecido Jorge Matute, según informó Emol.

Tanto Peñailillo como Correa, aparecieron en la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios Spa, de Giorgio Martelli, condenado a 800 días de presidio remitido por delitos tributarios, pena que ya cumplió.

El Ministerio Público le imputó a Martelli la facilitación y emisión de 23 facturas a SQM Salar, a través de su empresa, en los años 2012 y 2013, que sumaban cerca de $246 millones por servicios inexistentes. De acuerdo a lo obtenido por la investigación, los dineros fueron usados para pagar parte de la precampaña de Michelle Bachelet.

Entre otras personas que serían beneficiadas por la opción de no perseverar de la fiscal regional de Valparaíso, se encuentran los hijos del senador de la DC, Jorge Pizarro: Jorge Pizarro Cristi y Benjamín Pizarro Cristi. A ellos se les investigó por "declaración falsa de impuestos de Ventus Consulting S.A.".

También en el listado están presente Joaquín Eguiluz, hijo de Claudio Eguiluz, condenado a 800 días de presidio remitido en el caso, y que ganó recientemente la presidencia de RN en el Biobío.

El pasado 1 de abril la fiscalía dispuso el cierre de esta línea investigativa del caso SQM y luego ingresó el escrito al tribunal con el listado de 34 personas para que se programara una audiencia que ya se realizó.

La causa principal está en preparación de juicio oral.

Según el citado medio, entre los acusados se encuentran el exgerente de SQM, Patricio Contesse, el ex senador Pablo Longueira y el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami.

Sin embargo, fueron más de un centenar los imputados.

Los restantes están en procedimientos abreviados, accedieron a una salida alternativa, se resolvió no perseverar o fueron sobreseídos, de acuerdo a la investigación de Emol.

