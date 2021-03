Tras casos positivos de COVID-19: Cuatro colegios de la Región Metropolitana han iniciado cuarentena preventiva

24Horas.cl Tvn

03.03.2021

Durante la jornada de este martes, dos colegios de la Región Metropolitana informaron de casos positivos en sus comunidades, por lo que dieron inicio al protocolo establecido, comenzando un proceso de cuarentena preventiva, a solo un día del inicio de clases presenciales, de carácter volutnario.

Uno de estos casos es el del colegio Australian College de la comuna de Quilicura, quienes informaron a través de un comunicado en sus redes sociales que un funcionario se contagió de COVID-19.

En ese sentido, indicaron que "este funcionario no mantuvo contacto con estudiantes en este proceso de retorno, ya que se encontraba con licencia médica desde el día sábado 27 de febrero y el resultado se entregó este martes al mediodía"

A pesar de ello, de igual forma se inicio el proceso de cuarentena preventiva, anunciando el inicio del protocolo de las clases online. Asimismo indicaron que "el retorno a clases presenciales sería el próximo miércoles 17 de marzo".

Por su parte, el segundo de los casos confirmados ocurrió al interior de la comunidad del Liceo Bicentenario Italia, ubicado en la comuna de Santiago.

Dicho establecimiento también informó a través de un comunicado, en el que indicaron que un profesor del establecimiento fue diagnosticado con coronavirus.

En el texto agregaron que,"durante la semana pasada tuvimos inducción para todos los colaboradores del colegio, definimos como medida preventiva hacer un levantamiento para determinar quiénes son los funcionarios que estuvieron en contacto directo con él, para así esclarecer quiénes deben estar en cuarentena hasta que tengan PCR negativo".

Por tal motivo, suspendieron las actividades presenciales en el establecimiento, "con el fin de que podamos determinar qué docentes están exentos de riesgo y en función de ello reorganizar el retorno a clases presenciales". Además indicaron que "nuestro liceo mantendrá su proceso educativo de manera online".

Asimismo consignaron que "hemos estado en contacto con la autoridad sanitaria que está estudiando trazabilidad" y que "una vez terminado este proceso podremos saber si contamos con las personas necesarias para retomar las clases presenciales".

Sumados a estos dos establecimientos se encuentran los colegios que ya informaron de casos positivos de funcionarios el pasado lunes, los cuales son Colegio Alto Maipo de Isla de Maipo y el Instituto de Humanidades Luis Campino de Providencia.

Ministro Figueroa y casos de COVID-19 en colegios:"No es mala noticia que se aplique protocolo"

Durante la jornada de este martes el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a los casos de COVID-19 detectados en dos establecimentos que se reportaron el pasado lunes.

En ese sentido, la autoridad indicó que “así como existen protocolos exigentes para cuidar a los alumnos y a la comunidad educativa durante la actividad presencial, también existen para tomar medidas en el evento que se identifiquen casos de covid. Eso es lo que ocurrió ayer con dos establecimientos: se aplican los protocolos, se contactan con la autoridad sanitaria y se toman medidas”.

“El año pasado, un 85% de los colegios que abrieron no tuvo ningún caso y en el 15% restante se identificó un caso en general. Se tomaron las medidas y no se generaron brotes, de eso se trata. Hay que ir compatibilizando la educación presencial de los jóvenes con las medidas sanitarias y no tenerle susto, y es un llamado a la ciudadanía, a que se vayan aplicando los protocolos”, añadió.

Respecto al caso particular de los establecimientos con casos, Figueroa apuntó, en conversación con T13, que “no es una mala noticia que se aplique el protocolo. La mala noticia sería que se hubiese identificado un caso y no hubiese pasado absolutamente nada. Al activarse el protocolo, se evita que esos casos, que por lo demás vienen de afuera, no surgen en el establecimiento, se vayan propagando”.