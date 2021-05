Alcalde Castro pidió mejorar seguridad en Renca: "Hubo meses sin vehículos policiales"

Agencia Aton

28.05.2021

El alcalde de Renca, Claudio Castro, se reunión con el intendente metropolitano Felipe Guevara para ingresar dos proyectos al Gobierno Regional para la adquisición de 11 vehículos policiales y 40 cámaras de televigilancia con el fin de mejorar la seguridad comunal.



El jefe municipal lamentó que "los desafíos que tenemos en seguridad exceden la capacidad que hemos logrado instalar".



Esto, pese a respaldar la existencia de "96 comités de prevención comunitaria" y la instalación en 2018 de una Dirección de Seguridad Comunitaria que aportó "un vehículo por cada una de las siete macrozonas" y "27 cámaras conectadas a una central de microvigilancia, la cual está conectada al número gratuito 1453".



Castro especificó el ingreso "de dos proyectos importantes para seguir creciendo la seguridad en Renca. Uno de ellos tiene que ver con incrementar la capacidad de nuestra central de cámaras de televigilancia, incrementando a 40 nuevos puntos con la más actual de las tecnologías, con visión nocturna y HD, además de recursos para remodelar nuestra central y llevarla a un punto que nos permita contar con ojos en distintos puntos de la comuna".



"El segundo proyecto tiene que ver con dotar a las policías, en especial a Carabineros, con el equipamiento que le permita cumplir su labor. En Renca tenemos un carabinero por cada mil habitantes, y durante algunos meses incluso hemos llegado a no tener vehículos disponibles, agregó, explicando que "los carabineros tienen cinco cuadrantes en la comuna", agregó.



En ese contexto, el alcalde acusó: "Hemos tenido un aumento en los delitos de alta connotación social, incluso en medio de la pandemia, somos una de las únicas comunas de la Región Metropolitana que ha tenido un aumento en los delitos si comparamos el 2020 con el 2019". Por eso, de manera urgente, requerimos de dotar a las fuerzas policiales de la comuna con vehículos para realizar patrullajes preventivos, la constatación de medidas cautelares, especialmente en un tema vergonzoso como los elevados porcentajes de violencia contra la mujer en Renca".



Respecto al sustento de la solicitud, el ingeniero civil detalló: "Es un proyecto que venimos trabajando de manera coordinada. Nos basamos en un modelo donde en la Región del Biobío se hizo una transferencia regional para la compra de vehículos policiales. Dependiendo de la ruta, la idea es subsanar las eventuales observaciones lo antes posible".



"Nos pusimos como meta que quede asignado antes que termine el periodo de la intendencia antes de la nueva gobernación", cerró el exdemócrata cristiano.



Por su parte, el intendente Felipe Guevara complementó: "Vamos a hacer todos los esfuerzos para apoyar los proyectos que han seguido en el sentido correcto. Si no articulamos a Carabineros, la PDI, la Fiscalía, la Municipalidad y a los cinco vecinos de este equipo, no vamos a lograr seguridad. Se hace difícil tener barrios más seguros si cada uno anda por su lado".



Además, Guevara destacó el trabajo de la Municipalidad de Renca: "Por este modelo que han estado construyendo de seguridad comunitaria, creo que merecen y deberían recibir todo el apoyo. Es lo que vamos con el Consejo Regional intentar a hacer y responde y sobre todo, respaldar el trabajo diario de los vecinos de Renca con su alcalde".