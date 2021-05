Fue a comprar pan y no volvió: video muestra última imagen de niña de 15 años desaparecida

20.05.2021

Una adolescente de sólo 15 años se encuentra desaparecida desde ayer miércoles, en San Bernardo, por lo que está siendo ampliamente buscada.

La niña, identificada como Catalina Garrido, salió de su domicilio ubicado en la Villa Los Héroes a comprar pan, pero nunca regresó a su hogar.

Una cámara de seguridad del sector la grabó caminando, a solo metros de su domicilio y con una bolsa para la compra.

Al no volver, su familia denunció el hecho en Carabineros, mientras que de forma paralela se revisaron las pertenencias de la joven, encontrándose una carta en la que aseguraría que se iría de casa y volvería al tiempo después con un hombre mayor.

En tanto, la familia también sospecha de un hombre en situación de calle, quien supuestamente había enviado un mensaje a la tía de la menor, diciendo que la tenía.

“A las 11 de la mañana salió mi hija a comprar. Cuando vi que no volvía, me desesperé y empecé a preguntar a los vecinos, pero nadie la había visto”, explicó Macarena Toro, mamá de la adolescente.

En tanto, el padre de la niña pide ayuda para que pueda volver a casa. “Estos papeles (afiches de búsqueda) yo los he visto en muchos lados y me dan terror, porque hay muchas niñas que no vuelven”. `manifestó Gustavo Garrido.