Cathy Barriga confirma su decisión de ir por la reelección en Maipú

24horas tvn

21.11.2020

En una zumbatón realizada este viernes en la comuna de Maipú, la alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, anunció su decisión de ir por la reelección en las próximas elecciones municipales.

En el evento y frente a decenas de vecinos, Barriga aseguró que "estos cuatro años han sido muy difíciles, muy complicados, con muchos ataques, mentiras, odiosidades, pero también han sido cuatro años de trabajo, de cariño, de reconocimiento".

En ese mismo sentido, enfatizó que desde que asumió el desafío, "me he dedicado a dos familias; a la mía y a Maipú", dijo emocionada y entre aplausos. "Me emociona porque no ha sido fácil", expresó.

"Yo decido con el corazón, yo no soy política y lo dije desde el momento que asumí este desafío", enfatizó, aclarando que tuvo la opción de ir por un cupo en el Congreso, sin embargo, "yo no decido con el bolsillo".

Por último y mientras el público gritaba "cuatro años más", la edil aseguró que no renunciará. "Me comprometo a seguir luchando de corazón", sentenció.