Cathy Barriga defiende mural: "¿Saben por qué estoy?, porque soy la primera mujer alcaldesa en 127 años de esta comuna"

Daniela Toro

22.01.2019

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, a las críticas generadas por el mural realizado en el Liceo Nacional, donde aparece su figura junto a diversas figuras históricas tanto de la comuna como de la historia de Chile en general.

"Lamentablemente me veo expuesta, gratuitamente (...) la verdad que ya es demasiado, yo no entiendo (...) la verdad que el nivel de desinformación es vergonzoso", planteó la edil.

Además, aclaró que el mural se hizo hace dos meses, en noviembre, en el aniversario del Liceo Nacional. "No es política, porque en la vida no es todo política (...) entonces cuando te encuentras con tanta mentira, con tanta injusticia y con tanta descalificación, lo mínimo que yo puedo hacer es tener mi versión por mis medios".

La alcaldesa también recordó que salió de la televisión hace 10 años, "yo estoy en mi comuna, como todos los días, preocupadas de mi problemas de mis vecinos, trabajando en proyectos que ninguno sale en televisión".

Agregó que "este mural donde yo aparezco, fue hecho con mucho cariño, y yo estoy al lado del primer alcalde de Maipú, José Luis infante y de don Herman Silva, actual concejal y ex alcalde de esta comuna".

"¿Saben por qué estoy?, porque aunque les guste a unos y a otros no, efectivamente, soy la primera mujer alcaldesa en 127 años de esta comuna. Eso es un hito", indicó.

Con todo, lamentó que las críticas emanaran de un panel donde hay mujeres que "se está poniendo en juicio mi imagen, este programa me ha invitado muchas veces, y ¿qué les he dicho? no gracias, estoy concentrada en mi trabajo. Son líderes de opinión, háganse responsable de su opinión", planteó.

"Si ustedes me siguen por instagram, bienvenido sea, pero no sufran por lo que yo público, porque esa es parte ínfima de mi trabajo", sostuvo.

Además, calificó los hechos como un "bullying", especialmente emanada desde mujeres hacia su figura. "Cuando te estás burlando de algo que no existe y que no es, pasa a ser calumnia, pasa a ser una falta grave también al derecho de una mujer (...) Esto no va de la mano y no es coherente con lo que muchas profesan en sus redes sociales", planteó.