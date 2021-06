Tomás Vodanovic asume en Maipú sin la presencia de exalcaldesa Cathy Barriga

24Horas.cl Tvn

28.06.2021

Durante esta mañana se realiza, a nivel nacional, el paso de mando en las administraciones comunales, dando paso a nuevos alcaldes y también nuevos concejos.

Una situación que llamó la atención fue la inasistencia de la ahora exalcaldesa Cathy Barriga a la ceremonia de traspaso de mando para el nuevo alcalde Tomás Vodanovic Escudero.

La exedil del oficialismo no llegó a la instancia y, hasta el momento, no se conocen las razones por las que no está.

Independiente de lo anterior, la ceremonia ha tenido también situaciones que han llamado la atención. Se hizo un reconocimiento de los concejales de la gestión anterior y en la ocasión están presentes parlamentarios y convencionales constituyentes.

Además, al exterior del recinto hay un grupo de 30 ó 40 personas que se manifiestan a favor o en contra de algunas autoridades.

Recordemos que hoy mismo Vodanovic asume como alcalde y en esta ocasión, una vez juramentados, las autoridades realizarán la primera sesión ordinario de la nueva administración.

Las "stories" de Barriga

Si bien la exalcaldesa no estuvo presente esta mañana, anoche subió varias stories a su cuenta de Instagram, mostrando cómo sacaba sus cosas personales y recuerdos que no dejará en la alcaldía.

En las imágenes explica algunos de los reconocimientos que recibió durante su periodo y también se despide a través de la red social: "con mucho cariño hasta el final cada obra, cada proyecto fueron una batalla y ganadas con el corazón. Lo di todo! Adiós Maipú".